Ολλανδία Eurovision 2024: Δεν κατεβαίνει ο Joost στην πρόβα τζενεράλε

Ούτε στην πρόβα τζενεράλε του τελικού της Eurovision 2024 θα συμμετέχει ο Joost της Ολλανδίας, όπως ανακοινώθηκε στο Malmo Arena, με τον κόσμο να γιουχάρει. Με την έναρξη της τελικής πρόβας για τον αυριανό (11/5) τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού, από τα μεγάφωνα έγινε γνωστό πως η Ολλανδία δεν θα συμμετέχει και πάλι, με τον κόσμο να ακούγεται να γιουχάρει έντονα και πλέον όλα τα σενάρια για το αν θα συμμετέχουν αύριο στον τελικό, να είναι ανοιχτά.

At the jury show and just been told #joostklein will NOT be performing tonight! ALLOT of disappointment and booing from the audience!

However, he said, “Let’s hope he will perform tomorrow”…so maybe there is hope for #netherlands #Eurovision2024 #Joost pic.twitter.com/6tmJQmgqNz

— Shane’s Eurovision Review (@EurovisionShane) May 10, 2024