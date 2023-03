Πνιγμός σε πισίνα: Νεκρά δίδυμα 18 μηνών στις ΗΠΑ – Η προγιαγιά ξέχασε την πόρτα ανοιχτή

Δίδυμα νήπια, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μόλις 18 μηνών, πνίγηκαν στην πισίνα του σπιτιού τους, όταν η προγιαγιά τους, που πάσχει από Αλτσχάιμερ, άφησε ανοιχτή την πίσω πόρτα στο σπίτι τους στην Οκλαχόμα Σίτι των ΗΠΑ. Όταν η μητέρα Jenny Callazzo βρήκε τα 18 μηνών παιδιά της, Locklyn και Loreli, στον πάτο του θολού νερού της πισίνας, το πρωί της Πέμπτης, ήταν αναίσθητα. Ο θάνατος των δύο παιδιών διαπιστωθηκε δύο ώρες αργότερα, στο νοσοκομείο, ανέφερε η Daily Mail. Η Callazzo, ιδιοκτήτρια μπουτίκ, ζει στο σπίτι των 565.000 δολαρίων με τη γιαγιά της, τα έξι παιδιά της και τον σύζυγό της Sonny, 42 ετών, στέλεχος μάρκετινγκ.

Loreli and Locklyn Callazzo were found unconscious at the bottom of their backyard pool by their mother. https://t.co/3sgNcohQaQ

— The Daily Beast (@thedailybeast) March 18, 2023