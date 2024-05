Ελληνικό – Bloomberg: Η μεγαλύτερη «έξυπνη» πόλη της Ευρώπης χτίζεται στην Ελλάδα

Το έργο του Ελληνικού από την Lamda Development εξυμνεί με δημοσίευμά του το Bloomberg, κάνοντας λόγο για την μεγαλύτερη έξυπνη πόλη της Ευρώπης. Στη νότια ακτογραμμή της ελληνικής πρωτεύουσας, ένα πολυαναμενόμενο σχέδιο για τη μετατροπή του πρώην αεροδρομίου της πόλης στη μεγαλύτερη έξυπνη πόλη της Ευρώπης αποκτά επιτέλους δυναμική, αναφέρει το δημοσίευμα. Μετά από μια δεκαετία καθυστερήσεων, αναδύεται το όραμα του Ελληνικού. Ο πύργος της Μαρίνας, που σύντομα θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδας, αρχίζει να υψώνεται. Οι σιδερένιοι σκελετοί των πολυκατοικιών παίρνουν μορφή. Στεκόμενος στη μαρίνα, με θέα τον Σαρωνικό κόλπο από τη μία πλευρά και τον πύργο από την άλλη, είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς τη μελλοντική πόλη, η οποία θα διαθέτει ελεύθερους χώρους, βιώσιμες πηγές ενέργειας και άφθονο πράσινο που σήμερα λείπουν από την Αθήνα. «Υπήρχε δικαιολογημένη δυσπιστία» στις πρώτες ημέρες του έργου, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Οδυσσέας Αθανασίου σε συνέντευξή του.

It’s the kind of project normally seen in China or the UAE, but a plan to create Europe’s biggest smart city in Greece is finally gaining momentum. https://t.co/hgZExZbGEH

