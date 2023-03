Βοήθεια με drone: Πώς άνδρας που κόλλησε στο χιόνι χωρίς σήμα κατάφερε τελικά να σωθεί

Η επινοητικότητά του έσωσε τη ζωή ενός οδηγού, που κόλλησε με το αυτοκίνητό του στο χιόνι σε απόμερη δασική περιοχή του Όρεγκον και έστειλε με drone το κινητό του τηλέφωνο ψηλότερα μέχρι να πιάσει σήμα για να ζητήσει βοήθεια. Ο άγνωστος άνδρας είχε εγκλωβιστεί με το όχημά του στον Εθνικό Δρυμό Γουϊλαμετ της οροσειράς Κασκέιντς του Όρεγκον, ενώ η οικογένειά του απουσίαζε στο εξωτερικό και ουδείς γνώριζε πού βρισκόταν. Αδυνατώντας να πιάσει σήμα ο οδηγός έγραψε ένα μήνυμα σε φίλο του με την ακριβή τοποθεσία του, πάτησε «αποστολή» και στη συνέχεια προσάρμοσε το κινητό στο drone του, που το πέταξε αρκετές εκατοντάδες μέτρα ψηλά, ώστε να μπορέσει να έλθει σε επαφή με πύργο κινητής τηλεφωνίας.

«Το αυξημένο υψόμετρο επέτρεψε στο κινητό του να συνδεθεί με πύργο κινητός τηλεφωνίας και να στείλει το μήνυμα, που είχε ως αποτέλεσμα να σταλούν δυνάμεις μας και να τον συνδράμουν», ανέφερε η Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Λέιν. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι στη διάρκεια της διάσωσης του άνδρα, κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν κι έναν άλλο οδηγό, που είχε παγιδευτεί επί «αρκετές μέρες» στα χιόνια. Οι διασώστες επαίνεσαν τον άνδρα για την επινοητικότητά του και τόνισαν ότι πήρε τη σωστή απόφαση να παραμείνει στο αυτοκίνητό του.

«Σπάνια πεθαίνει κανείς στο Όρεγκον λόγω έκθεσης στο κρύο, εφόσον περιμένει στο όχημά του να βρεθεί και να διασωθεί, αλλά δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές την τραγική έκβαση που είχε για ορισμένους η απόφασή τους να απομακρυνθούν», είπαν. Και συνέστησαν σε όσους οδηγούς κυκλοφορούν σε απόμερες περιοχές να ενημερώνουν προηγουμένως ένα άτομο της εμπιστοσύνης τους για τον προορισμό τους και πότε θα επιστρέψουν και να μην παρεκκλίνουν από το αρχικό σχέδιο. Η επινοητικότητα έσωσε τον περασμένο Δεκέμβριο και άλλους οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί σε απόμερη περιοχή στη νότια Καλιφόρνια χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Η Κλόι Φιλντς κι ο φίλος της, Κρίστιαν Ζελάντα διέσχιζαν τον Εθνικό Δρυμό Άνχελες όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε σε γκρεμό εκατό μέτρων και κατέληξε σε φαράγγι. Το ζευγάρι κατάφερε να ζητήσει βοήθεια μέσα μιας νέας λειτουργίας της Apple, της “Emergency SOS” μέσω δορυφόρου στο κινητό τους, ένα iPhone 14. Η λειτουργία εντόπισε την πτώση τους κι ότι δεν έπιαναν σήμα και χρησιμοποίησε δορυφόρους για να τους συνδέσει με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Additional video of #Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 conducting a rescue in Monkey Canyon, Angeles Forest this afternoon. Saving lives priority 1. pic.twitter.com/VR9eymRLKc

— SEB (@SEBLASD) December 14, 2022