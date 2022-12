Μπομπ Μάρλεϊ – εγγονός: Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 31 ετών

Ο εγγονός του θρύλου της ρέγκε μουσικής, Μπομπ Μάρλεϊ και γιος του Στίφεν Μάρλεϊ, Τζόζεφ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών. Ο νεαρός άνδρας ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα και του παππού του και ασχολούταν με το τραγούδι. Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο Rolling Stone.

Ο Τζαμαϊκανός φέρεται να πέθανε από κρίση άσθματος, όπως έκανε γνωστό ο ραδιοφωνικός σταθμός WZPP της Νότιας Φλόριντα. Αν και δεν διευκρινίστηκε τι ακριβώς συνέβη, ο καλλιτέχνης βρέηθκε νεκρός σε ένα όχημα. Πέρα από την οικογένεια Μάρλεϊ, ο 31χρονος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την κόρη του.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε μιλήσει για τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Όπως είχε πει, για εκείνον το να ακολουθήσει την πορεία του πατέρα και του παππού του, ήταν μια πρόκληση. Ξεκίνησε το 2014, όταν ο πατέρας του τον έβαλε να γράψει τα πρώτα του τραγούδια. «Ο πατέρας μου δημιούργησε μια ολόκληρη κληρονομιά, βγάζοντας τραγούδια με νόημα. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσω κι εγώ», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του. «Σας ευχαριστώ που είμαι κι εγώ ένας Μάρλεϊ. Είμαι πολύ ευγνώμων που γεννήθηκα εκεί που γεννήθηκα και βρίσκομαι εκεί που έχει αποφασίσει ο Θεός. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό και περήφανος», ανέφερε.

