Τhe Crown – Στίβεν Γκρίφ: Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 78 ετών

Ο Βρετανός ηθοποιός, Στίβεν Γκριφ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό από τον ρόλο του στην 4η σεζόν της σειράς του Netflix, «The Crown», όπου και υποδύθηκε τον Πρόεδρο της Βουλής, Μπερνάρ Γουέδερχιλ. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του υπέροχου πελάτη μας, Στίφεν Γκριφ. Η καριέρα του περιελάμβανε πολλούς ρόλους στην οθόνη και στη σκηνή, όπως στο Εθνικό Θέατρο, στο RSC και στο West End. Θα μας λείψει πολύ και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του», αναφέρει η ανακοίνωση στο Twitter.

Saddened to hear of the death of actor Stephen Grief, here with David Daker, trying to flog Birds Eye Pizza pic.twitter.com/afgpdLcT4H

Ο ηθοποιός είχε δύο γιους. Ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960, με τη διάσημη βρετανική εταιρεία παραγωγής «Royal Shakespeare Company». Κατά τη διάρκεια της ζωής του, κέρδισε πολλές υποψηφιότητες για βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα βραβείο Olivier το 1979 για την ερμηνεία του στην παράσταση «Death of a Salesman» στο Εθνικό Θέατρο. Είχε εμφανιστεί στην τηλεόραση, στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Blake’s 7» της δεκαετίας του ’70, στην κωμική σειρά, «Citizen Smith», στο «Coronation Street», «EastEnders», «Doctor Who» και «The Crown».

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.

His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.

We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr

— Michelle Braidman Associates (@TeamBraidman) December 26, 2022