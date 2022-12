Τζόνι Ντεπ αποζημίωση: Σε ιδρύματα το ένα εκατ. δολάρια που κέρδισε από τη Χερντ

Η πολύκροτη δικαστική διαμάχη του Τζόνι Ντεπ με την Άμπερ Χερντ έφτασε στο τέλος της, με τον ηθοποιό να αθωώνεται, μετά τις κατηγορίες της συζύγου του για σωματική, ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση. Το πρώην ζευγάρι κατέληξε τελικά, σε συμφωνία, με τον σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» να λαμβάνει ένα εκατομμύριο δολάρια. Οι δικηγόροι τους συμφώνησαν η ασφαλιστική εταιρεία της Χερντ να πληρώσει στον Ντεπ 1 εκατομμύριο δολάρια για να βάλει τέλος στην υπόθεση. Οι δικηγόροι του Τζόνι Ντεπ εξέδωσαν ανακοίνωση που αποκαλύπτει τι έχει σκοπό να κάνει ο ηθοποιός με αυτά τα χρήματα.

Πριν την τελική απόφαση, ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει πως δεν τον ενδιαφέρει η αμοιβή που θα λάβει, αλλά να φέρει την αλήθεια στο φως. Μάλιστα, είχε «υποσχεθεί» πως τα χρήματα που θα λάβει θα προοριστούν για δωρεές. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δίκης η Άμπερ Χερντ είχε δηλώσει ότι θα χάριζε το ποσό που θα κέρδιζε από τη δίκη με τον Ντεπ σε ιδρύματα. Τελικά, δεν κράτησε τον λόγο της.

Οπότε, ο ηθοποιός θέλησε να κάνει κάτι για αυτό. Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν, τα ποσά θα δοθούν στα ιδρύματα που είχε υποσχεθεί τότε η Χερντ. Στην ανακοίνωση των δικηγόρων του, αναφέρεται: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κλείσουμε επισήμως την πόρτα σε αυτό το οδυνηρό κεφάλαιο για τον κύριο Ντεπ, ο οποίος κατέστησε σαφές κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πως προτεραιότητά του ήταν να φέρει στο φως την αλήθεια».

