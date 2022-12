Τομ Κρουζ – ελεύθερη πτώση: Το ευχαριστώ του ηθοποιού στους θαυμαστές του

Ένα ευχαριστώ με ελεύθερη πτώση! Ο Τομ Κρουζ ευχαρίστησε με τρόπο μοναδικό και ξεχωριστό όλους εκείνους που έκαναν την ταινία «Top Gun: Maverick» εισπρακτική επιτυχία το περασμένο καλοκαίρι. Ο 60χρονος Κρουζ, που κάθεται ατρόμητος κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς ενός ελικοπτέρου, εξέφρασε το πιο μεγάλο ευχαριστώ στους θαυμαστές του για το πόσο ευγνώμων ήταν που οδήγησαν την ταινία στην επιτυχία των κινηματογράφων. «Δεν ήθελα να τελειώσει η χρονιά χωρίς να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε στους κινηματογράφους και σας ευχαριστώ που υποστηρίξατε το “Top Gun: Maverick”», φώναξε ο Κρουζ πάνω στα πτερύγια του ελικοπτέρου. Τον Κρουζ συνόδευε στον αέρα ο σκηνοθέτης του «Dead Reckoning» Κρίστοφερ Μακουάιερ, ο οποίος του υπενθύμισε ότι έπρεπε να επιστρέψουν στα γυρίσματα.

Ο ηθοποιός συμφώνησε και πήρε θέση για να πηδήξει. «Θα τα πούμε εκεί κάτω», είπε ο Κρουζ πριν αφήσει κάνει ελεύθερη πτώση. Αλλά, ακόμα και στον αέρα, πέφτοντας με πάνω από 100 μίλια την ώρα προς τη γη, ο Κρουζ δεν σταμάτησε να ευχαριστεί τους θεατές της ταινίας. «Όπως πάντα, σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να σας διασκεδάσουμε. Είναι πραγματικά η τιμή της ζωής μου», είπε χαμογελώντας καθώς έπεφτε προς τον ωκεανό. Πριν…προσγειωθεί είπε ότι έπρεπε να «επιστρέψει στη δουλειά» και ευχήθηκε σε όλους «καλές γιορτές».

«Θα σας δούμε στον κινηματογράφο», είπε πριν απομακρυνθεί από την κάμερα και συνεχίσει την ελεύθερη πτώση. Το «Top Gun: Maverick», που αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει το 2019, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Paramount Pictures όλων των εποχών, συγκεντρώνοντας 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Just a video of Tom Cruise free falling while thanking fans for watching #TopGunMaverick 🪂 pic.twitter.com/lvOcxNTMbv

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 18, 2022