Τουρκία επίθεση: Τρομοκρατικό χτύπημα στη χώρα

Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ντιγιαρμπακίρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο, τη στιγμή που περνούσε λεωφορείο που μετέφερε αστυνομικούς. Οι πρώτες πληροφορίες από τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από την έκρηξη τραυματίστηκαν 9 άτομα, εκ των οποίων τα 8 είναι αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

1/ #Turkey

A bomb exploded in a police car in southeastern Turkey

A car bomb was left on the side of the road in the village of Diyarbakir. The car exploded when the security services were passing by. pic.twitter.com/fMgQbKOG0W

