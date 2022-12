Τίνα Τέρνερ γιος: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του Ρόνι

Η τραγουδίστρια Τίνα Τάρνερ έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media μετά τον πρόωρο θάνατο του γιου της. Ο Ρόνι Τάρνερ, 62 ετών, εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες με δυσκολία στην αναπνοή, σύμφωνα με το TMZ. Οι προσπάθειες των γειτόνων του να τον επαναφέρουν απέτυχαν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Tina Turner mourns the death of her 'beloved' son Ronnie https://t.co/GH8rP8CSGL pic.twitter.com/Epwdhs3b26

Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί και παραμένει ασαφές εάν ο θάνατός του σχετίζεται με την προηγούμενη διάγνωση καρκίνου.

Inside the tragedies of Tina Turner as her son Ronnie is found dead aged 62 https://t.co/vYcwnLtxRB

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2022