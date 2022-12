Έλτον Τζον – Twitter: Ο μουσικής αποχωρεί από την πλατφόρμα λόγω Μασκ

Ο πολυβραβευμένος μουσικός Έλτον Τζον ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από το Twitter και εξήγησε τον λόγο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα, ο Έλτον Τζον εξηγεί πως αποφάσισε να σταματήσει τη χρήση του Twitter, καθώς, όπως λέει, «η πρόσφατη αλλαγή πολιτικής θα επιστρέψει στην παραπληροφόρηση να ανθίσει ανεξέλεγκτη». Ειδικότερα, ο μουσικός έγραψε: «Σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα να χρησιμοποιήσω τη μουσική για να φέρω τους ανθρώπους κοντά.

Ωστόσο, με λυπεί να βλέπω πώς η παραπληροφόρηση χρησιμοποιείται τώρα για να διχάσει τον κόσμο μας. Αποφάσισα να μην χρησιμοποιώ πλέον το Twitter, δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής πολιτικής που θα επιτρέψει στην παραπληροφόρηση να ανθίσει ανεξέλεγκτη». Ο Έλον Μασκ, νέος ιδιοκτήτης του Twitter, απάντησε στην ανάρτηση του Έλτον Τζον, γράφοντας: «Αγαπώ τη μουσική σου. Ελπίζω να επιστρέψεις. Υπάρχει κάποια παραπληροφόρηση συγκεκριμένα που σε απασχολεί;».

I love your music. Hope you come back. Is there any misinformation in particular that you’re concerned about?

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022