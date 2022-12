Σελίν Ντιόν – ασθένεια: Τι είναι το «Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου»

Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε την ανίατη ασθένεια από την οποία πάσχει, το «Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου» (Stiff Person Syndrome-SPS), ενώ παράλληλα ενημέρωσε τους θαυμαστές της για την ακύρωση της ευρωπαϊκής της περιοδείας. Η 54χρονη τραγουδίστρια απευθύνθηκε στους θαυμαστές της με ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram, στα αγγλικά και στα γαλλικά, αποκαλύπτοντας ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας την αναγκάζει να ακυρώσει την ευρωπαϊκή της περιοδεία. Αυτό σημαίνει ότι ακυρώνεται και η συναυλία της στην Ελλάδα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 9 Ιουνίου 2023, στην Αθήνα.

Το «Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου» (Stiff Person Syndrome-SPS) είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή με χαρακτηριστικά αυτοάνοσου νοσήματος. Το SPS χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη μυϊκή ακαμψία στον κορμό και τα άκρα και αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως ο θόρυβος, το άγγιγμα και η συναισθηματική δυσφορία, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μυικούς σπασμούς. Οι καμπουριασμένες και δύσκαμπτες στάσεις είναι χαρακτηριστικές της διαταραχής. Τα άτομα με SPS μπορεί να μην είναι σε θέση να περπατήσουν ή να μετακινηθούν ή ακόμα και φοβούνται να βγουν από το σπίτι επειδή οι θόρυβοι του δρόμου, όπως ο ήχος μιας κόρνας, μπορεί να προκαλέσουν σπασμούς και πτώσεις. Το SPS προσβάλλει διπλάσιο αριθμό γυναικών σε σχέση με τους άνδρες. Συχνά συνδέεται με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ο διαβήτης, η θυρεοειδίτιδα, η λεύκη και η παθολογική αναιμία.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη κατανοήσει τι προκαλεί το SPS, αλλά η έρευνα δείχνει ότι είναι το αποτέλεσμα μιας αυτοάνοσης αντίδρασης στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Η διαταραχή συχνά διαγιγνώσκεται λανθασμένα ως νόσος του Πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας, ινομυαλγία, ψυχοσωματική ασθένεια ή άγχος και φοβία. Η οριστική διάγνωση μπορεί να γίνει με μια εξέταση αίματος που μετρά το επίπεδο των αντισωμάτων της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (GAD) στο αίμα. Τα άτομα με SPS έχουν αυξημένα επίπεδα GAD, ενός αντισώματος που δρα εναντίον ενός ενζύμου που εμπλέκεται στη σύνθεση ενός σημαντικού νευροδιαβιβαστή στον εγκέφαλο.

‼️ Celine Dion reschedules Spring 2023 shows to 2024, and cancels 8 of her summer 2023 shows. ‼️

"It hurts me to tell you that I won't be ready to restart my tour in Europe in February.” – Céline

Watch Celine’s message here 👉🏼https://t.co/7el0cJVM4I pic.twitter.com/C9I8NEL5bs

— Celine Dion (@celinedion) December 8, 2022