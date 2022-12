Adele Instagram: Viral η αντίδρασή της σε φίλτρο

Η Αντέλ εξέφρασε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αντιπάθειά της στα… φίλτρα του Instagram. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια σε ένα βίντεο που γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, επαναπροσδιόρισε την έννοια της ομορφιάς με μία ατάκα της. Πιο συγκεκριμένα, η Αντέλ έδειξε να «τρομάζει», όταν αντίκρυσε τον διαφορετικό εαυτό της στην κάμερα του κινητού μιας θαυμάστριάς της. Πέρα από το γέλιο που προκάλεσε η αντίδρασή της, η διάσημη και πολυβραβευμένη Βρετανίδα ερμηνεύτρια, κατάφερε να στείλει έμμεσα και το δικό της μήνυμα. Στα πλαίσια των εμφανίσεών της στο Las Vegas, η Αντέλ πλησίασε μία από τις θαυμάστριές της, που απολάμβανε τις ερμηνείες της ζωντανά στη σκηνή του Colosseum στο Caesars Palace. Όταν όμως στήθηκε για να φωτογραφηθεί μαζί της και να βγάλει μία σέλφι, αντιλήφθηκε πως έμοιαζε εντελώς αλλαγμένη, από το χρώμα του δέρματός της που ήταν χρυσό, μέχρι το μέγεθος των χειλιών της.

«Θεέ μου, τι έκανες στο πρόσωπό μου;» λέει αρχικά και φανερά σοκαρισμένη. «Βγάλε αυτό το φίλτρο από το πρόσωπό μου» συνέχισε και έφυγε για λίγο από την κάμερα, για να επιστρέψει μετά από δευτερόλεπτα, και να ρωτήσει τη θαυμάστριά της, τον λόγο που χρησιμοποιεί τέτοια φίλτρα: «Δεν μοιάζουμε έτσι αγάπη μου».

“get that filter off of my face… we don’t look like that darling” I CANT WT ADELE HER SHOCK WITH THE FILTER 😭 pic.twitter.com/ku1LIZrl3F

