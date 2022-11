Η σοκαριστική εμφάνιση της Κριστίνα Άπλγκεϊτ μετά τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ μπήκε στις ζωές μας με τη δημοφιλή αμερικανική σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά», που παίχτηκε για μια δεκαετία από το 1987 έως το 1997 και συνέχισε συμμετέχοντας σε επιτυχημένες σειρές και ταινίες. Τώρα απέκτησε και το δικό της αστέρι στο «Walk of Fame» σε μια ίσως από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της ζωής της. Η ηθοποιός έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που έχουν σταθεί στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα, ειδικότερα μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας. Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ανέβηκε με το μπαστούνι της στο βάθρο με τη βοήθεια της Κέιτι Σαγκάλ, η οποία έμεινε στη σκηνή μαζί της κατά τη διάρκεια της ομιλίας της και αρχικά, μίλησε για την οικογένειά της, εμφανώς συγκινημένη.

«Θα ευχαριστήσω τους ανθρώπους που πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω. Πρώτα από όλα, την οικογένειά μου. Είστε το παν για μένα», είπε και στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους συναδέλφους της που την τίμησαν με την παρουσία τους. «Είστε οι άνθρωποί μου, η αγάπη μου», δήλωσε συγκινημένη. «Είχα μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ζωή», είπε η ηθοποιός. «Όταν ήμουν μικρή περίμενα στην ουρά για να δω τον πρώτο “Πόλεμο των Άστρων” σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο, σε αυτό ακριβώς το θέατρο, κοιτάζοντας αυτά τα αστέρια στο δρόμο και έλεγα “ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;”. Τι έκαναν; Έκαναν κάτι σωστά; Έκαναν κάτι λάθος; Ό,τι κι αν είναι, θέλω και εγώ ένα αστέρι. Θέλω ένα! Και ήμουν πέντε χρονών. Οπότε αυτή η μέρα σημαίνει για μένα περισσότερα από όσα μπορείτε να φανταστείτε», συνέχισε.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήταν εμφανώς αλλαγμένη, μετά την αποκάλυψη για την σκλήρυνση κατά πλάκας, με την οποία και διαγνώστηκε. Εμφανίστηκε στην εκδήλωση ξυπόλυτη και περπατούσε με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού. Ωστόσο, το χαμόγελο δεν έλειπε από το πρόσωπό της. Η ηθοποιός αποκάλυψε την είδηση για την ασθένειά της τον Αύγουστο του 2021 σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στους «New York Times». «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος θα με δει όπως είμαι. Πήρα 18 κιλά- δεν μπορώ να περπατήσω χωρίς μπαστούνι. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι έχω πλήρη επίγνωση όλων αυτών», είχε δηλώσει.

Η Άπλγκεϊτ διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν της σειράς του Netflix, «Dead to Me». Η ηθοποιός σταμάτησε για πέντε μήνες, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει τη θεραπεία της. Η ηθοποιός δήλωσε για τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν: «Είχα μια υποχρέωση. Οι αρμόδιοι μου είπαν “ας σταματήσουμε. Δεν χρειάζεται να το τελειώσουμε. Ας βάλουμε μερικά επεισόδια μαζί με ήδη καταγεγραμμένο υλικό”. Είπα “όχι, θα το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε με τους δικούς μου όρους”». «Δεν πρόκειται ποτέ να το αποδεχτώ αυτό. Είμαι τσαντισμένη». Τελικά όπως αποδείχτηκε το διάλειμμα λειτούργησε θετικά για εκείνη: «Έπρεπε να επεξεργαστώ την απώλεια της ζωής μου, την απώλεια αυτού του μέρους του εαυτού μου. Χρειαζόμουν αυτόν τον χρόνο. Παρόλο που δεν μπορώ να πω: “Γιούχου, είμαι μια χαρά”».

