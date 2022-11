From Scratch Netflix: Η αληθινή ιστορία πίσω από την νέα σειρά που σαρώνει

Μια νέα ιστορία αγάπης έχει κάνει τους οπαδούς του Netflix να κλαίνε. Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι η σειρά με τίτλο «Από το Μηδέν» βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία; Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου και εκθρόνισε το «The Watcher» ως τον τίτλο με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα streaming αυτή την εβδομάδα, αφορά μια Αμερικανίδα φοιτήτρια ονόματι Έιμι που ερωτεύεται έναν Ιταλό σεφ με το όνομα Λίνο, ενώ σπουδάζει στη Φλωρεντία. Αφότου ο Λίνο αποφασίζει να μετακομίσει στην Αμερική για να είναι με τον νέο του έρωτα, η σχέση τους γρήγορα δοκιμάζεται όταν οι γονείς του του αποκαλύπτουν ότι δεν εγκρίνουν το θυελλώδες ειδύλλιο. Η αξιολάτρευτη ιστορία αγάπης του Λίνο και της Έιμι συναρπάζει τους οπαδούς του Netflix, αλλά όταν εκείνος πεθαίνει τραγικά από καρκίνο στο τέλος της σειράς, πολλοί αδυνατούν να το πιστέψουν.

Η συναρπαστική αυτή σειρά όμως, είναι στην πραγματικότητα βασισμένη σε μια αληθινή ιστορία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα απομνημονεύματα της Τέμπι Λόκε, με τίτλο «From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home». Η σειρά, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ζόε Σαλντάνα, Εουτζένιο Μαστραντρέα, Ντανιέλ Ντιντγουίλερ, Τζούντιθ Σκοτ, Κελίτα Σμιθ και Λούκα Σάρντο, δημιουργήθηκε από την Τέμπι και την αδερφή της, Άτικα Λόκε, η οποία έγραψε το σενάριο και έκανε την παραγωγή με την Ρις Γουίδερσπουν. Όπως και η Έιμι στη σειρά, η Τέμπι μετακόμισε στην Ιταλία το 1990 για σπουδές στο εξωτερικό, όπου γνώρισε έναν άνδρα με το όνομα Ροζάριο (Σάρο) Γκούλο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Τέμπι στην εκπομπή «Today», η σειρά είναι τόσο ακριβής στην απεικόνιση των πρώτων σταδίων της σχέσης τους που δεν μπορούσε καν να την παρακολουθήσει γιατί ανησυχούσε πως θα αμαύρωνε τις πραγματικές της αναμνήσεις από τον Σάρο. «Δεν παρακολούθησα το οπτικό υλικό επειδή θέλω να διατηρήσω και να προστατεύσω τις δικές μου αναμνήσεις. Ξαφνικά, αρχίζεις να θυμάσαι αυτό που έγινε και ξεχνάς τις αρχικές εικόνες» εξήγησε.

Σε άλλη της συνέντευξη, στο Shondaland.com, η συγγραφή των απομνημονευμάτων τη βοήθησε να ξαναερωτευτεί τον σύζυγό της, αλλά επίσης επανέφερε τον «ανείπωτο πόνο» που ένιωσε μετά το θάνατό του. «Μου έδωσε χαρά που ερωτεύτηκα ξανά τον σύζυγό μου κατά την συγγραφή του βιβλίου» είπε. «Είχα τον ανείπωτο πόνο να ξαναζήσω το θάνατό του και τα πρώτα χρόνια της ασθένειάς του. Αλλά είχα γύρω μου υποστηρικτικούς ανθρώπους. Είχα ανθρώπους στους οποίους τηλεφωνούσα μετά από δύσκολες ημέρες συγγραφής».

Η Τέμπι, με καταγωγή από το Τέξας, δήλωσε ότι ήταν πραγματικά έρωτας με την πρώτη ματιά για εκείνη και τον Σάρο και πως ο μετέπειτα σύζυγός της κατάλαβε αμέσως ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο. «Είχε ένα όραμα για εμάς και αμέσως του φάνηκε τόσο σωστό όσο το βούτυρο στο ψωμί. Έμεινα έκπληκτη από την τόλμη του, τη βεβαιότητά του» ανέφερε στην εκπομπή Today.

«Κατάφερε αμέσως να με κάνει πιο ήρεμο άνθρωπο και αγκάλιασε τα κομμάτια του εαυτού μου που ήταν άναρχα, ακατάστατα και ημιτελή». Ακριβώς όπως και στη σειρά, το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να μετακομίσει μαζί στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, όπου ο Σάρο αντιμετώπισε ένα σωρό δυσκολίες μέχρι να συνηθίσει την νέα του χώρα. «Η σειρά μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος μετανάστης στο Λος Άντζελες, όπως ήταν ο σύζυγός μου, και πώς ήταν αυτή η πρόκληση» αποκάλυψε στο Shondaland.

«Είχε να κάνει με το τι σημαίνει να έρχεσαι σε ένα μέρος για την αγάπη και να προσπαθείς να το κάνεις να λειτουργήσει, ακόμα και όταν δεν αναγνωρίζει αυτό το νέο μέρος. Το μεγάλο του θέμα ήταν: ‘Τέμπι, πού μπορώ να βρω έναν καλό καφέ; Στα Starbucks; Αυτός δεν είναι καφές’’».

Ο κόσμος τους όμως κλονίστηκε όταν ο Σάρο διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου που ξεκινά από τον μαλακό μυϊκό ιστό, το λεγόμενο λειομυοσάρκωμα. Διαγνώστηκε με την ασθένεια το 2002 και πέθανε 10 χρόνια αργότερα. Το ζευγάρι υιοθέτησε μια κόρη ονόματι Ζοέλα από την Αφρική, πριν φύγει από τη ζωή ο Σάρο. «Η Ζοέλα ήρθε σε εμάς κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου που ήταν άρρωστος. Και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που έμαθα είναι ότι η ζωή εξακολουθεί αν συμβαίνει γύρω μας. Εξάλλου πάντα θέλαμε να γίνουμε γονείς» δήλωσε στο Today. Στην σειρά, το όνομα της κόρης του είναι Αϊντάλια, το οποίο η Τέμπι είπε ότι διάλεξε η ίδια η Αϊντάλια. «Η κόρη μου διάλεξε αυτό το όνομα, ο χαρακτήρας εξάλλου βασίζεται σε αυτήν. Διασκεδάζαμε δημιουργώντας αυτές τις εναλλακτικές εκδοχές του εαυτού μας» πρόσθεσε.

Όσο για το γιατί αποφάσισαν να αλλάξουν τα ονόματα στη σειρά του Netflix, η Τέμπι εξήγησε ότι ήθελε να δημιουργήσει μια «ψυχική απόσταση» μεταξύ των πραγματικών προσώπων και των χαρακτήρων. Και πρόσθεσε: «Χρειαζόμουν τον χώρο για να επιτρέψω στον χαρακτήρα να αναπτυχθεί και να λυγίσει».

Αναφερόμενη στα μαθήματα που πήρε από τον Σάρο, η Τέμπι δήλωσε: «Μου έδειξε την ποίηση της ζωής. Ως γιος αγρότη, μου έμαθε να επιβραδύνω και να βλέπω την ομορφιά της διαβάθμισης του χρώματος μιας αγκινάρας, για παράδειγμα. Είχε μια ποιητικότητα. Το να ζω μαζί του για 20 χρόνια, μου δίδαξε πολλά. Μου έμαθε να αγαπώ πλήρως και βαθιά. Η καρδιά μοτυ είναι μεγαλύτερη εξαιτίας του. Πάντα έλεγε: ‘Ήθελες ποδήλατο, τώρα κάνε πετάλι’.

Κι αυτό έχει να κάνει με το να θέλεις πράγματα στη ζωή και να παίρνεις αυτό που ζητάς». Μετά τον θάνατο του Σάρο, η Τέμπι πέρασε τρία καλοκαίρια στη Σικελία, τα οποία όπως είπε, την βοήθησαν να αντιμετωπίσει την τεράστια θλίψη που ένιωθε από την απώλεια του συζύγου της, εξηγώντας ότι η παραμονή της στη χώρα του, της υπενθύμιζε διαρκώς πως ζούσε ακόμα και πως υπήρχε ακόμα ζωή και αφθονία. Όσο για τους γονείς του Σάρο, παρά το γεγονός ότι στην αρχή δεν υποστήριζαν τη σχέση τους, όπως λέει είναι πλέον κοντά της. «Η αγάπη διαρκεί και μεταλλάσσεται. Δεν μας εγκαταλείπει» όπως δήλωσε.

Η νέα αυτή ιστορία αγάπης του Netflix φαίνεται πως έχει «μαγέψει» τους τηλεθεατές, με πολλούς να καταφεύγουν στο Twitter για να μοιραστούν τις σκέψεις τους γι’ αυτήν. Ένας μάλιστα, παραδέχτηκε πως τον άφησε «συναισθηματικό ράκος» και έναν άλλον να γράφει ότι κλαίει ασταμάτητα για 4 ημέρες.

