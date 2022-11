Cher σχέση: Η «θεά της ποπ» είναι ερωτευμένη με 36χρονο μουσικό παραγωγό

Η Σερ φαίνεται πως είναι ερωτευμένη με το μουσικό παραγωγό, Αλεξάντερ Έντουαρντς. Τα τελευταία δημοσιεύματα ήθελαν τον Αλεξάντερ να έχει απατήσει την πρώην του με 12 διαφορετικές γυναίκες. Καθώς μία εικόνα αποτυπώνει χίλιες λέξεις, τα στιγμιότυπα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας επισημαίνουν ότι κάτι συμβαίνει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Πιασμένοι χέρι-χέρι η 76χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος μουσικός παραγωγός, περπάτησαν στους δρόμους της Καλιφόρνια, αφού προηγουμένως είχαν απολαύσει ένα γεύμα, μαζί με τον καλό τους φίλο Tyga. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η εικόνα μιλά από μόνη τους, αφού η Σερ και ο Έντουαρντς παρά τα φλας των παπαράτσι, συνέχισαν να κρατούν τρυφερά ο ένας το χέρι του άλλου. Ωστόσο, κανένας από τους δύο, δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει μέχρι στιγμής, τον ερωτικό δεσμό τους.

Ο Αλεξάντερ Έντουαρντς είναι μουσικός παραγωγός της Universal Music Group και μέχρι και πριν από ένα χρόνο απασχολούσε τα ξένα μέσα ενημέρωσης, με την πολυτάραχη προσωπική του ζωή. Πιο συγκεκριμένα, το όνομά του είχε έρθει στην επικαιρότητα μετά τις κατηγορίες της πρώην του, Άμπερ Ρόουζ, η οποία είναι μοντέλο και ιδρύτρια του οργανισμού SlutWalk (που υπερασπίζεται θύματα βιασμού και κακοποίησης). Ο Έντουαρντς είχε κατηγορηθεί ότι την έχει απατήσει με τουλάχιστον 12 διαφορετικές γυναίκες και μάλιστα, η Ρόουζ δεν δίστασε να τον εκθέσει και δημόσια στο Instagram. Η Ρόουζ είχε αποκαλύψει μέσω μίας ανακοίνωσης, που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό, πόσο άσχημα της έχει φερθεί ο σύντροφός της, ενώ είχε κάνει λόγο για ασέβεια και ψυχική κακοποίηση. Όπως ανέφερε, όχι μόνο την απάτησε, αλλά δεν σεβάστηκε στιγμή, ούτε εκείνη, αλλά ούτε και το παιδί, που έχουν αποκτήσει μαζί.

I Got You Babe! Cher sparks romance rumors as she holds hands with Amber Rose's music producer ex Alexander Edwards https://t.co/Pd8tBglbxs

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 3, 2022