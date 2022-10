Χίλαρι Σουάνκ δίδυμα: Η ηθοποιός εξηγεί γιατί περίμενε μέχρι τα 48 της για να κάνει οικογένεια

Η Χίλαρι Σουάνκ αποκάλυψε τον λόγο που περίμενε μέχρι τα 48 της χρόνια για να γίνει μητέρα. Η ηθοποιός δήλωσε πως μέχρι στιγμής ένιωθε ότι δεν τα είχε βρει με τον εαυτό της στο 100%. «Όλα αυτά τα χρόνια κοιτούσα την καριέρα μου. Μέχρι πριν τέσσερα χρόνια, ένιωθα πως δεν είχα όλα αυτά τα στοιχεία που απαιτούνταν για να είμαι σωστή και να νιώθω ολοκληρωμένη», δήλωσε στο «Extra». Όπως ανέφερε στη συνέχεια της συνέντευξής της, πάντοτε ήθελε να κάνει οικογένεια, όμως δεν τολμούσε να το κάνει πράξη. «Είναι κάτι που σκεφτόμουν διαρκώς, ακόμα και σαν νέα κοπέλα. Το είχα στο μυαλό μου. Οπότε, είναι ωραίο που επιτέλους βρίσκομαι εδώ και είμαι έγκυος», εξήγησε.

Pregnant Hilary Swank, 48, explains why she waited to have kids later in life https://t.co/Q1buNfG4ec pic.twitter.com/ctvlP9s5ut

— Page Six (@PageSix) October 27, 2022