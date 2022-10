Γαλλία διαδηλώσεις: Οι απεργίες στα διυλιστήρια πιέζουν τον Μακρόν

Στους δρόμους βγήκε για ακόμη μία ημέρα η αριστερά στη Γαλλία, απαιτώντας περισσότερη κυβερνητική δράση κατά του πληθωρισμού και της κλιματικής αλλαγής. Μετά από δύο εβδομάδες καταστροφικών απεργιών από τους εργαζόμενους στα διυλιστήρια πετρελαίου στη Γαλλία, το κίνημα δεν απέχει πολύ από το να εξαπλωθεί και σε άλλους τομείς της οικονομίας, με νέες δράσεις από τους εργαζομένους στη βιομηχανία να προγραμματίζονται τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή, η γαλλική αριστερή συμμαχία Nupes κάλεσε σε πορεία κατά του πληθωρισμού και της κλιματικής αλλαγής, πριν από τη γενική απεργία του δημόσιου τομέα που προγραμματίζεται την Τρίτη, η οποία μπορεί να διαταράξει τις μεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα, όπως αναφέρει το Politico.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷Protest is becoming larger in France !! pic.twitter.com/hcuhYu6Lpd

— multipolar world order !!🇳🇬🇷🇺🇳🇬🇷🇺 (@TobiAyodele) October 16, 2022