Ζιζέλ – Τομ Μπρέιντι χωρισμός: Επανένωση για λίγο…. λόγω τυφώνα

Ο τυφώνας που οι μετεωρολόγοι ονόμασαν «Ίαν» στάθηκε η αφορμή για να πάει ο Τομ Μπρέιντι στο σπίτι που ζει η Ζιζέλ. Σύμφωνα με το RadarOnline, ο άσος του NFL έχει εγκαταλείψει το σπίτι του στην Τάμπα της Φλόριντα, καθώς ο «Ίαν» αποτελεί απειλή για την περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπρέιντι και τα τρία παιδιά του, η 9χρονη Βίβιαν, ο 12χρονος Μπέντζαμιν και ο 15χρονος Τζον – Έντουαρντ, έφυγαν από την έπαυλη και κατευθύνθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Μαϊάμι. Η είδηση ότι το άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι ζει κάτω από διαφορετική στέγη έκανε τον γύρο του διαδικτύου πριν από μερικές ημέρες, ωστόσο, τα ξένα μέσα αναφέρουν, ότι το μοντέλο και ο αθλητής μένουν σε διαφορετικά σπίτια εδώ και μήνες.

