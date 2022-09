Ζοσέ Μουρίνιο – ράπερ: Άφησε τους πάγκους και γυρίζει βίντεο κλιπ

Ο Βρετανός ράπερ Stormzy κυκλοφόρησε το αναμενόμενο μουσικό του βίντεο για το «Mel Made Me Do It» και περιλαμβάνει ένα στιγμιότυπο που θα κάνει πολλούς ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο πολύ χαρούμενους. Ο λόγος είναι ότι στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού συμμετέχει ο Ζοσέ Μουσρίνιο. Στα μισά της 10λεπτης παραγωγής, ο Stormzy ρίχνει την ατάκα «I prefer not to speak like I’m Jose: Προτιμώ πραγματικά να μη μιλάω, αν μιλήσω, έχω πρόβλημα», και στη συνέχεια ακολουθεί πραγματικό ηχητικό υλικό από μια συνέντευξη τύπου του Μουρίνιο ο οποίος λέει: «Προτιμώ πραγματικά να μη μιλάω, αν μιλήσω, έχω πρόβλημα».

Η κάμερα μεταφέρεται σε ένα δωμάτιο με τη συνοδεία του Stormzy και τον Μουρίνιο να στέκεται στο πλάι. Καθώς η κάμερα πλησιάζει, οι δυο τους κάνουν τη χειρονομία για «ησυχία». Οι υπόλοιποι στο βίντεο κλιπ αρχίζουν να χορεύουν και το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Στο βίντεο συμμετέχει και ο Γιουσέιν Μπολτ, ο σημερινός κάτοχος των παγκόσμιων ρεκόρ στα 100 και 200 μέτρα. Ο εναρκτήριος στίχος του τραγουδιού αναφέρει: «Ήμουν κατσίκα για τόσο πολύ καιρό που υποθέτω ότι δεν είναι συναρπαστικό όταν κερδίζω». Κάτι που θυμίζει τις ψυχικές καταστάσεις του Μουρίνιο, και του Μπολτ όταν ήταν στις καλύτερες στιγμές τους.

Δείτε το βίντεο κλιπ