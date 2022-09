Σακίρα για Πικέ: Πρώτη συνέντευξη μετά το διαζύγιο

Ο χωρισμός της Σακίρα είναι από τα θέματα που έχουν απασχολήσει περισσότερο από κάθε άλλο τα ξένα μέσα και κάθε κίνηση τόσο εκείνης όσο και του Ζεράρ Πικέ, γίνεται πρωτοσέλιδο. Οι δυο τους παρέμειναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι που ο Πικέ αποφάσισε να «σπάσει» τη συμφωνία που είχαν κάνει μεταξύ τους και να κυκλοφορήσει δημόσια με τη νέα του σχέση, τη φοιτήτρια, Κλάρα Κία Μαρτί. Παρά το γεγονός ότι ο Πικέ την παράκουσε, απολαμβάνοντας κοινές εξόδους σε δημόσιο χώρο με την Κία πριν περάσει το ένα έτος από την ανακοίνωση του χωρισμού τους, όπως είχαν συμφωνήσει, η Σακίρα παρέμεινε διακριτική και δεν ανταπάντησε.

Shakira opens up about putting her music career on the back burner for Gerard Piqué:

“I put my career in second gear & I came to Spain, to support him so he could play football & win titles. And it was a sacrifice of love. Thanks to that, my kids were able to have a present mom” pic.twitter.com/Q9tnfxyOhm

— Pop Crave (@PopCrave) September 21, 2022