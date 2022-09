Κόλιν Φάρελ για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ: «Το όνειρό της ήταν να τελειώσουμε με το AIDS για πάντα»

Ο Κόλιν Φάρελ παραβρέθηκε στη δεξίωση του ιδρύματος «Elizabeth Taylor Ball to End AIDS» και τιμήθηκε για το φιλανθρωπικό του έργο. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός στον ευχαριστήριο λόγο του μίλησε για τη σχέση που είχε με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και αναφέρθηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής της ηθοποιού. Ο Φάρελ και η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός είχαν γίνει φίλοι, κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της και συνδέθηκαν με αφορμή το κοινό τους πάθος να βρεθεί μία θεραπεία κατά του AIDS. Μάλιστα όπως είπε ο ηθοποιός η φιλία τους ήταν δυνατή και η Τέιλορ του είχε σταθεί σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής του.

«Αγαπούσα την Ελίζαμπεθ. Ήμουν αρκετά τυχερός που ήμουν φίλος της τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Από τις συζητήσεις που είχαμε, είχα καταλάβει και την αγάπη της για το CSI και για τις αστυνομικές σειρές, αλλά ακόμα περισσότερο ήταν ξεκάθαρη η αγάπη της για το έργο της ζωής της, που έδωσε στο «ταξίδι» της πραγματικό νόημα. Ήταν η προσπάθεια της να καταπολεμήσει το AIDS, που έρχεται σαν κλέφτης τη νύχτα και παίρνει μαζί του ζωές».

Ο Φάρελ μεταξύ άλλων επεσήμανε την γενναιότητα της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία αφοσιώθηκε στη φροντίδα των ανθρώπων, που δεν βρίσκονταν σε καλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Ακόμα, όπως ανέφερε, σε ανθρώπους που δεν την πλησίαζαν λόγω της αρρώστιας της εκείνη έλεγε: «Γά@@σε το. Χάνεις όλη την ουσία. Αυτή δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά είναι μια ευκαιρία να δείξουμε αυτό που είμαστε».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Φάρελ μοιράστηκε μια σύντομη ιστορία από την εποχή που η Τέιλορ ήταν «αναστατωμένη» μαζί του. «Γύρισα από το Λος Άντζελες και κάτι συνέβαινε. Η ζωή μου δεν πήγαινε καλά και δεν πήρα τηλέφωνο την Ελίζαμπεθ. Ήμασταν έτσι για περίπου πέντε ή έξι εβδομάδες. Όταν ένιωσα λιγο καλύτερα την πήρα τηλέφωνο και με ρώτησε “Γιατί δεν τηλεφώνησες;”, και είπα, “επειδή, συμβαίνουν διάφορα και δεν νιώθω καλά”. Εκείνη μου απάντησε “Αυτό δεν είναι το είδος της φιλίας που με ενδιαφέρει, αν μου φέρνεις μόνο τις ηλιόλουστες μέρες σου”. Έτσι εκείνη ήταν αυτή, που μου έμαθε να εκτιμώ αλλιώς τη φιλία».

«Αυτή ήταν και έτσι αντιμετώπισε το AIDS που ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες τώρα. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ και πάλι. Ελπίζω να περάσετε μια υπέροχη βραδιά και είναι σημαντικό να κρατήσετε ζωντανή την ενέργεια και το πνεύμα της Ελίζαμπεθ, γιατί απομένει πολλή δουλειά ακόμα» είπε κλείνοντας ο Κόλιν Φάρελ. Το ίδρυμα «Elizabeth Taylor Ball to End AIDS», δημιουργήθηκε από την ίδια την Ελίζαμπεθ Τέιλορ το 1991, με σκοπό να βοηθήσει την δημιουργία μιας θεραπείας για το AIDS και να συμβάλλει στη φροντίδα ανθρώπων, που πάσχουν από τη θανατηφόρα ασθένεια και δεν έχουν τους πόρους για να την αντιμετωπίσουν.

Colin Farrell, accepting a trophy at Elizabeth Taylor Ball to End AIDS, says the late legend (who he was friends with for 2 years) loved “CSI,” any show with a crime and Mark Harmon. pic.twitter.com/6Vyai2T761

— Chris Gardner (@chrissgardner) September 16, 2022