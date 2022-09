Γούντι Άλεν σκηνοθεσία: Βγαίνει στη… σύνταξη

Ο Γούντι Άλεν αποκάλυψε ότι εγκαταλείπει τη σκηνοθεσία ταινιών. Μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα «La Vanguardia» δήλωσε ότι σκοπεύει να σταματήσει να γυρίζει ταινίες μετά από αυτή που ετοιμάζει. Το επερχόμενο έργο του, το οποίο αναμένεται να είναι και το τελευταίο του, θα γυριστεί εξ ολοκλήρου στα γαλλικά και θα διαδραματίζεται στο Παρίσι. Σύμφωνα με τον Άλεν, η μελλοντική του ταινία θα είναι «συναρπαστική, δραματική, αλλά και αρκετά δυσοίωνη», σε σχέση με το «Match Point». Το «Zero Gravity», η νεότερη χιουμοριστική συλλογή του Άλεν, θα κυκλοφορήσει στην Ισπανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ήδη κυκλοφορήσει. Λόγω των καταγγελιών για κακοποίηση εναντίον του, ο Άλεν τα τελευταία χρόνια άρχισε να γυρίζει ταινίες στην Ευρώπη, καθώς η δημοτικότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πέσει κατακόρυφα.

