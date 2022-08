Πιρς Μπρόσναν – σύζυγος: Η απάντηση σε όσους κοροϊδεύουν το σώμα της

Ο Πιρς Μπρόσναν είναι τρελά ερωτευμένος με τη σύζυγό του, Κίλι Σέι Σμιθ, κάτι που το αποδεικνύει κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία. Ο δημοφιλής Χολιγουντιανός ηθοποιός και η γυναίκα του διανύουν ήδη την τρίτη δεκαετία που είναι παντρεμένοι, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 20 χρόνια γάμου. Ο Πιρς Μπρόσναν γιόρτασε την επέτειό τους με μία ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την αγάπη του προς το πρόσωπο με το οποίο συμπορεύονται στη ζωή τα τελευταία πολλά χρόνια. Ο Πιρς και η Κίλι έκαναν τον γάμο τους στην Ιρλανδία τον Αύγουστο του 2001. Έχουν αποκτήσει δύο γιους: τον Ντίλαν, 24 ετών, και τον Πάρις, 20 ετών, και γενικά έχουν μια ζωή που θα ήθελαν να έχουν πολλά ζευγάρια.

