Την κλωτσιά αξίζει η κοινωνία μας

Εικόνες από το Τουρκμενιστάν που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Ανατριχίλα. Σοκ. Άνδρας γρονθοκοπεί και κλωτσάει την σύζυγό του μπροστά σε άλλες γυναίκες σε ινστιτούτο αισθητικής. Είχε κάνει το «λάθος» να περιποιηθεί τον εαυτό της… Ανήμπορες να αντιδράσουν οι υπόλοιπες πελάτισσες, παρακολουθούν αποσβολωμένες. Ανήμπορη να αντιδράσει και η ίδια, απλά σκύβει το κεφάλι.

Ο «άντρας» κραύγαζε «Πόσο καιρό σε ψάχναμε; Δεν μπορείς να πηγαίνεις όπου θέλεις και να κάνεις βόλτες». Φεύγει και επιστρέφει αμέσως μετά, και σε κατάσταση αμόκ συνεχίζει να την χτυπά στο κεφάλι και να την κλωτσά. Στο Τουρκμενιστάν οι ελευθερίες των γυναικών περιορίζονται συνεχώς. Μάλιστα οι άνδρες κινδυνεύουν με πρόστιμα, αν οι σύζυγοί τους εντοπιστούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες ομορφιάς. Οπότε πρέπει να τις …μαζέψουν. Δηλαδή να τις κλωτσήσουν, να τις εξευτελίσουν, να τις μειώσουν….

In Turkmenistan, a husband caught his wife in a beauty salon and beat her for it. The women watch helplessly and film it. pic.twitter.com/SrGsc1ifRN

