Ρούσντι επίθεση: Η συγγραφέας του «Χάρι Πότερ» δέχθηκε απειλές

Μήνυμα ότι «θα είναι η επόμενη» δέχτηκε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, η οποία είχε εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της στον Σαλμάν Ρούσντι για την επίθεση που δέχτηκε στη Νέα Υόρκη.

Στο άκουσμα της είδησης της βίαιης επίθεσης εις βάρος του ινδικής καταγωγής συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι πολλά μέλη της παγκόσμιας λογοτεχνικής κοινότητας έσπευσαν να πάρουν θέση καταδικάζοντας το συμβάν και ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στο θύμα.

Μία από αυτούς ήταν και η συγγραφέας της δημοφιλούς σειράς βιβλίων Χάρι Πότερ. «Αυτή τη στιγμή νιώθω απαίσια. Μακάρι να γίνει καλά».

Feeling very sick right now. Let him be ok.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 12, 2022