Iron Maiden Athens 2022: Τρέλα στο ΟΑΚΑ – Από τα πιο εντυπωσιακά σόου του καλοκαιριού!

Μια μοναδική βραδιά χάρισαν οι Iron Maiden στο ελληνικό κοινό, το βράδυ του Σαββάτου (16/7). Το θρυλικό συγκρότημα εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ, με αφορμή την περιοδεία τους «Legacy of the Beast World Tour 2022», που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως. Εξάλλου, ένα πράγμα που δεν χωράει αμφιβολία είναι η αψεγάδιαστη απόδοση των Iron Maiden στις εμφανίσεις τους και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό σε κάθε live album που κυκλοφορεί το συγκρότημα.

Μέχρι στιγμής, την περιοδεία τους έχουν ήδη παρακολουθήσει περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και την έχουν αγκαλιάσει οι θαυμαστές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για το πιο θεαματικό show στη μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος, με μια set list αγαπημένων κομματιών από τις προηγούμενες δεκαετίες.

40.000 περίπου θεατές

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι 40.000 περίπου θεατές είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια μικρή γεύση και από το νέο στούντιο άλμπουμ των Maiden, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη θέση #1 στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε ζωντανά για πρώτη φορά. Τη συναυλία τους άνοιξαν με τα τραγούδια «Senjutsu», «Stratego» και «The Writing on the Wall», ενώ αργότερα ακούστηκαν άλλες μεγάλες επιτυχίες τους, όπως τα «Revelations», «The Number of the Beast», «Blood Brothers» κ.α. Από την πρώτη στιγμή, οι Iron Maiden έγιναν ένα με το κοινό που τραγουδούσε, χόρευε, ζητωκραύγαζε και δεν σταματούσε να χειροκροτά μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Έξαλλος ο Bruce Dickinson με οπαδό που άναψε καπνογόνο

Ένα απρόσμενο περιστατικό, ωστόσο, συνέβη την ώρα που ο Bruce Dickinson ξεκίνησε να τραγουδάει το «The Number of the Beast». Ένας οπαδός άναψε καπνογόνο, κάτι που δεν θέλει ο frontman του βρετανικού συγκροτήματος στις συναυλίες του, καθώς είναι επικίνδυνο για τυχόν πυρκαγιές αλλά και ενοχλητικό για τον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις τον είδε, έξαλλος άρχισε να του φωνάζει «You f*cking c*nt I’m singing», ενώ στη συνέχεια έφυγε από τη σκηνή και δεν τραγούδησε το πρώτο κουπλέ του τραγουδιού.

Ξεκίνησα να καταγράφω ένα απτα αγαπημένα μου τραγούδια. Ξενέρωσα το κλεισα #ironmaiden pic.twitter.com/ON8ubnBKRH — Μπαλαδοφατσα 🔴⚪️ (@lepeni) July 16, 2022

Αργότερα, επέστρεψε και δείχνοντας φανερά τον εκνευρισμό του, ολοκλήρωσε το κομμάτι.

Το «Number of the Beast» των Iron Maiden έγινε 40 ετών

Τον περασμένο Μάρτιο, το «Number of the Beast» των Iron Maiden έγινε 40 ετών. Πρόκειται, αναμφίβολα, για τον δίσκο που όρισε το Heavy metal και επαναπροσδιόρισε τον σκληρό ήχο γενικότερα. Το τρίτο επίσημο album των Iron Maiden, κυκλοφόρησε σε μορφή βινυλίου το 1982, μέσω της δισκογραφικής εταιρείας “ΕΜΙ” κι έκτοτε το «Number of the Beast» έχει γίνει ο αγαπημένος δίσκος εκατομμυρίων μουσικόφιλων σε όλο τον πλανήτη. Είχε τεράστια εμπορική επιτυχία. Οι New York Times ανέφεραν το 2010 ότι πουλήθηκαν 14 εκατομμύρια αντίτυπα και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 είχαν πουληθεί σχεδόν 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Είναι ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ, φτάνοντας στο Νο1.

Επίσης, είναι το πρώτο άλμπουμ τον Iron Maiden με τον Bruce Dickinson στα φωνητικά, και το τελευταίο με τον Clive Burr στα drums. Το άλμπουμ επανεκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 1995 σε μορφή CD. Η ηχογράφηση και η μίξη του δίσκου έγινε μέσα σε διάστημα πέντε εβδομάδων, στα «Battery Studios» με παραγωγό τον Martin Birch.

Μπορεί να ήταν ακριβά τα εισιτήρια,θα μπορούσε το setlist να ήταν καλύτερο, έχω"βαρεθεί" ν'ακουω live το Trooper και το Fear of the Dark αλλά ήταν οι IRON MAIDEN κυρίες και κύριοι!!#IronMaiden pic.twitter.com/9II0EAgHJk — Mr.Dillis (@phantom03636419) July 17, 2022

Ο… εφιάλτης ως έμπνευση

Το εξώφυλλο του δίσκου σχεδιάστηκε από τον Ντέρεκ Ριγκς, όπως και όλα τα άλλα εξώφυλλα δίσκων του συγκροτήματος κατά τη δεκαετία του ’80. Η εικόνα της μασκότ του συγκροτήματος, του Έντι, να χειραγωγεί τον Διάβολο σαν μαριονέτα, αποτέλεσε λόγο για σφοδρή κριτική κατά του συγκροτήματος, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Ριγκς, εικόνα αυτή ήταν εμπνευσμένη από το κόμικ «Doctor Strange», ενώ οι εικόνες της Κόλασης προερχόταν από μεσαιωνικές Χριστιανικές εικόνες. Το ομότιτλο τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από έναν εφιάλτη που είδε στον ύπνο του ο Χάρις αφού πριν είχε δει την ταινία «Damien: Omen II».

Το άλμπουμ ήταν πολύ μεγάλο σε διάρκεια για να ακούγεται αρμονικά σε βινύλιο, οπότε το συγκρότημα έπρεπε να αποφασίσει μεταξύ του «Gangland» και του «Total Eclipse». Αν και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος -ειδικά ο Dickinson- εξέφρασαν την προτίμηση τους για το «Total Eclipse», ο Χάρις αποφάσισε ότι το τραγούδι ήταν πιο πειραματικό απ’ ότι θα ήθελε για τους Maiden και έτσι χρησιμοποιήθηκε το «Gangland». Το «Total Eclipse» κυκλοφόρησε τελικά ως B Side single στο «Run to the Hills», το οποίο κυκλοφόρησε λίγες εβδομάδες πριν από το άλμπουμ. Αν και οι Fans λατρεύουν αυτό το άλμπουμ, ο Steve και ο Bruce προτιμούν τον διάδοχο του, «Piece of Mind».

Fear of the dark

Τι θεϊκό κλίμα έχετε φτιάξει ρε παίδες #IronMaiden pic.twitter.com/uK7MkA1l0K — Mary PoppinΖ (@mnootmoe) July 16, 2022

Το αξεπέραστο «The Number of the Beast»

Το συγκρότημα είχε αρχικά ζητήσει από τον Vincent Price ν’ απαγγείλει την αρχική φράση για το «The Number of the Beast», αλλά ο Price ζήτησε 25.000 δολάρια, έτσι πήγαν με τον Barry Clayton. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ, υπήρχαν φήμες ότι στο στούντιο συνέβαιναν υπερφυσικά φαινόμενα, όπως φώτα που αναβόσβηναν, περίεργοι θόρυβοι, καθώς και περίεργες σκιές στου τοίχους.

Όπως εξήγησε στη σειρά του BBC Classic Albums, η κραυγή του Bruce Dickinson στο τέλος της εισαγωγής ήταν αποτέλεσμα του παραγωγού Martin Birch που ανάγκασε το συγκρότημα να επαναλάβει την εισαγωγή αρκετές φορές. Ο Ντίκινσον βαρέθηκε τόσο πολύ με τις συνεχείς επαναλήψεις που έβγαλε την κραυγή από απογοήτευση και ταίριαξε τόσο καλά που το συγκρότημα αποφάσισε να το κρατήσει.. Στην τελευταία του ραδιοφωνική εκπομπή για το BBC Radio 6, κατά τη διάρκεια ενός τμήματος φόρου τιμής στον Ronnie James Dio, ο Dickinson ανέφερε ότι το «Children of the Sea» των Black Sabbath αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το «Children of the Damned».