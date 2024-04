Ανεμοστρόβιλοι ΗΠΑ- νεκροί: Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους

Σε τουλάχιστον πέντε ανέρχονται οι νεκροί από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν εχθές Κυριακή, οι αρχές. Οι δεκάδες ανεμοστρόβιλοι, σημειώθηκαν κυρίως στις μεγάλες πεδιάδες των κεντρικών ΗΠΑ, την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στις πολιτείες Άιοβα και Νεμπράσκα, ενώ η Οκλαχόμα κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η περιοχή είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους φαινόμενα, όμως η συχνότητα και η ισχύς των ανεμοστρόβιλων που σημειώθηκαν μέσα στο 24ωρο αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, όπως ανέφεραν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες. Οι εικόνες καταστροφής που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζουν δεκάδες σπίτια εντελώς κατεστραμμένα και οχήματα που μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες μετάλλων.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Οκλαχόμα, Κέβιν Στιτ, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων ανθρώπων εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων στην πολιτεία, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην πολιτεία της Αιόβα. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, λόγω εκτεταμένων τραυματισμών, όμως υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανέφερε η οικογένειά του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KETV NewsWatch 7. Μία γυναίκα σκοτώθηκε στη μικρή πόλη Σάλφουρ, έπειτα από βαρύ χτύπημα που υπέστη, ανέφερε ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Εκατό και πλέον χιλιόμετρα από εκεί, στη Χόλντενβιλ, τουλάχιστον άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ένα νήπιο τεσσάρων μηνών, ανάμεσα στα θύματα. Ο τέταρτος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητόδρομο στη Μαριέτα, βρισκόταν σε φορτηγό το οποίο ανατράπηκε, ενώ όπως δείχνει οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ΜΜΕ, τέσσερα φορτηγά με ρυμουλκούμενα βρίσκονταν στο ίδιο σημείο.

Extreme up-close video of the destructive Elkhorn, Nebraska wedge #tornado on April 26 pic.twitter.com/Pe5i1nrvqx

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) April 29, 2024