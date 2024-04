Έβαλαν τη γάτα στο δέμα: Ένα απίστευτο λάθος

Ένα ζευγάρι από τη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε μια παραγγελία στην Amazon στην Καλιφόρνια, αλλά στο πακέτο βρέθηκε κατά λάθος και η γάτα τους, που έζησε μια οδύσσεια επτά ημερών. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση της γάτας, ονόματι «Γκαλεάνα», στις αρχές Απριλίου, το ζευγάρι ξεκίνησε μια τεράστια έρευνα για τον εντοπισμό του αγαπημένου του κατοικίδιου. Η Γάζα σώθηκε τελικά σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, κι αφού είχε κάνει ένα ταξίδι σχεδόν 1000 χλμ., όταν τη βρήκε μέσα στο κουτί ένας υπάλληλος της Amazon μαζί με ένα ζευγάρι μπότες και την μετέφερε σε μια κτηνίατρο.

Curious cat Galena jumps into an Amazon box…and goes for a 650 mile journey! https://t.co/8lgcCXe53R pic.twitter.com/QkSeHlP86Q

— USA TODAY Video (@usatodayvideo) April 25, 2024