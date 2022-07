Κάρα Ντελεβίν – Σελένα Γκόμεζ: Το παθιασμένο φιλί στο στόμα

Ένα παθιασμένο φιλί μοιράστηκαν η Κάρα Ντελεβίν και η Σελένα Γκόμεζ για την ανάγκη της σειράς «Only Murders In the Building» στο Hulu. Στο δεύτερο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, ο χαρακτήρας της Σελένα, Μέιμπελ Μόρα, παθιάζεται με το νέο της ερωτικό ενδιαφέρον, την Άλις Μπανκς, την οποία υποδύεται η Κάρα Ντελεβίν, και φιλιούνται. Μιλώντας στη διαδικτυακή σειρά του E! «While You Were Streaming», το 29χρονο μοντέλο δήλωσε: «Ήταν απλά διασκεδαστικό. Ποιος στον κόσμο δεν θα ήθελε να φιλήσει τη Σελένα;»… Και εξήγησε: «Ήταν απλά υστερικό. Είναι απλά ένα από αυτά τα πράγματα, ειδικά όταν γνωρίζεις κάποιον τόσο καλά, είναι η άνεση και το διασκεδάζεις».

Μιλώντας για τη φιλία τους, πρόσθεσε: «Δεν βλέπουμε η μία την άλλη τόσο συχνά, επειδή είμαστε τόσο απασχολημένες. Οπότε το να μπορώ να περνάω τόσο πολύ χρόνο μαζί της, αλλά και το να μπορώ να δουλέψω μαζί της, είναι απλά ένα απίστευτο άτομο για να δουλεύει κανείς μαζί της, είτε την ξέρω είτε όχι. Είναι λαμπρή, μια από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς με τις οποίες έχω δουλέψει ποτέ». Η Κάρα Ντελεβίν και η Σελένα Γκόμεζ γνωρίστηκαν όταν ήταν 15 ετών και έγιναν γρήγορα φίλες, κάνοντας μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο τα ίδια τατουάζ με τριαντάφυλλα.

Οι θαυμαστές πάντως της σειράς δεν φάνηκαν να εγκρίνουν το φιλί, με ορισμένους να επισημαίνουν την έλλειψη χημείας μεταξύ των δύο. Ένας χρήστης έγραψε: «Η Σελένα Γκόμεζ θα προτιμούσε να χώσει το κεφάλι της σε φούρνο μικροκυμάτων παρά να φιλήσει την Κάρα Ντελεβίν», με έναν άλλον να προσθέτει: «Το ότι η Σελένα Γκόμεζ δεν ξέρει να φιλάει κορίτσια είναι μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της χρονιάς μέχρι στιγμής».

«Μη θυμώσετε, αλλά το μόνο που ήθελα να δω ήταν τη Σελένα Γκόμεζ να φιλάει ένα άλλο κορίτσι, αλλά αυτό το φιλί στο Only Murders in the Building με έκανε να νιώσω άβολα», ανέφερε κάποιος άλλος. «Δεν υπήρχε χημεία και φαινόταν σαν να μην ήθελαν να το κάνουν».

don't be mad at me but all i wanted was to see selena gomez kiss a girl but that kiss in only murders in the building made me feel uncomfortable… there was no chemistry and it looked like they were not really into it? idk

— seni (@lvscarlets) June 28, 2022