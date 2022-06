Πούτιν ιππασία: Το τρολάρισμα των ηγετών της G7 για τη γυμνόστηθη φωτο και η σκληρή απάντηση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σαρκαστικά χθες Τετάρτη ότι θα ήταν «αηδιαστικό» το θέαμα αν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών της Ομάδας των Επτά (G7) πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου γδύνονταν στην πρόσφατη σύνοδό τους. Κάποιοι από τους επτά ηγέτες ακούστηκαν να αστειεύονται μπροστά στις κάμερες την Κυριακή για την… τάση του κ. Πούτιν να φωτογραφίζεται γυμνόστηθος, καθώς πόζαραν για να απαθανατιστούν στο Σλος Έλμαου. Καθισμένος μαζί με τους άλλους ηγέτες σε στρογγυλό τραπέζι, ο βρετανός πρωθυπουργός διερωτήθηκε αν έπρεπε να συνεχίσουν να φοράνε τα σακάκια τους ή μήπως θα όφειλαν να επιδείξουν «τους θώρακές τους», προτού προσθέσει «πρέπει να δείξουμε πως είμαστε σκληρότεροι από τον Πούτιν».

G7 leaders laughed at Putin

During #G7 meeting, leaders joked whether it would be advisable to take off their jackets or even be more naked in order to oppose "formidable" and "tough" image of Putin.

Justin Trudeau added:"We will arrange a ride on horseback with bare-chested." pic.twitter.com/Imq9caA3Oh

