Top Gun Maverick εισπράξεις: Σαρώνει η ταινία στο box office

Top Gun Maverick εισπράξεις: Άφησε πίσω το Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Το «Top Gun: Maverick» κυκλοφόρησε πριν περίπου δύο μήνες και ακόμη εξακολουθεί να σαρώνει στο box office. Η ταινία του Τομ Κρουζ ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το Σαββατοκύριακο. Με αυτές τις πωλήσεις εισιτηρίων, η ταινία ξεπέρασε την περιπέτεια της Disney «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (943 εκατομμύρια δολάρια) ως η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς στο παγκόσμιο box office. Το «Top Gun: Maverick» στις 12 καλύτερες ταινίες της χρονιάς Πριν από αυτό το Σαββατοκύριακο, το sequel ήταν ήδη η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς στο αμερικανικό box office, με έσοδα στα 521 εκατομμύρια δολάρια προς το παρόν. Συνυπολογίζοντας τα 484,7 εκατομμύρια δολάρια στο διεθνές box office, το «Top Gun: Maverick» έχει εισπράξει 1,006 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Με πληροφορίες Reuters