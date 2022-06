Άμπερ Χερντ Aquaman: Χάνει τον ρόλο μετά τη νίκη του Τζόνι Ντεπ στη δίκη

Η Άμπερ Χερντ δεν κατάφερε να πείσει κανέναν στη δική που κίνησε εναντίον της ο Τζόνι Ντεπ για συκοφαντική δυσφήμιση και η κατηφόρα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή της, βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτός από τη δίκη, η Χερντ φαίνεται ότι χάνει και τον ρόλο της Mera στο σίκουελ της δημοφιλούς ταινίας «Aquaman». Η είδηση εχει αρχίσει να κάνει τον γύρο του Twitter, μετά την ανάρτηση από τον insider της βιομηχανίας, KC Walsh, ο οποίος έχει μεταφέρει έγκυρες πληροφορίες στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, η Χερντ βρίσκεται πλέον εκτός του «Aquaman and the Lost kingdom». Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι όλες οι σκηνές του φιλμ έχουν πλέον κοπεί, μετά από απόφαση ανωτέρων στελεχών της Warner Bros. Φημολογείται μάλιστα, ότι θα μάθουμε στην ταινία πως η Mera πέθανε γεννώντας το παιδί του Aquaman (Τζέισον Μομόα) από την αρχή της ταινίας.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, από την εταιρεία παραγωγής, αλλά είναι θέμα ημερών να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς του που κυκλοφορούν στα social media και τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται να ανακτά σιγά σιγά όσα του στέρησε η κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία, από την οποία προσπαθούσε να απαλλαχτεί επί επτά εβδομάδες στον δικαστικό αγώνα του, με την πρώην σύζυγό του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του People, που επικαλείται πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Ντίσνεϊ ερωτήθηκε για το franchise των Πειρατών και εάν μπορεί να επιστρέψει μετά από αυτή τη νίκη. Το ανώνυμο αυτό υψηλόβαθμο στέλεχος αναφέρει ότι ο 58χρονος ηθοποιός, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να επιστρέψει στους Πειρατές της Καραϊβικής, καθώς τα λεφτά του box office που παίζονται στη μέση είναι πολύ μεγάλα για να αγνοηθούν.

Former Disney Exec Predicts Johnny Depp Will Return to Pirates Post-Verdict: 'There Is Huge Appetite' https://t.co/1jY2MNrRdv

«Πιστεύω ακράδαντα ότι μετά την απόφαση του δικαστηρίου πως οι Πειρατές οδεύουν προς ένα reboot με τον Τζόνι ως κάπτεν Τζακ Σπάροου. Υπάρχουν τόσο μεγάλες πιθανότητες για ένα box office σαν θησαυρό με έναν αγαπημένο χαρακτήρα που έχει ριζώσει βαθιά στην κουλτούρα της Ντίσνει. Μετά κιόλας από την τεράστια επιτυχία του Jerry Bruckheimer με τον Tom Cruise στο Top Gun: Maverick, υπάρχει τεράστια ζήτηση για να φέρει μεγάλα χολιγουντιανά ονόματα που θα τραβήξουν κόσμο και χρήματα σε σημαντικά franchises», δήλωσε στο People.

Ωστόσο ο Ντεπ έχει δηλώσει ήδη πως παρά το γεγονός ότι ήθελε να δώσει ένα άξιο τέλος στον χαρακτήρα του Τζακ Σπάροου, απολύθηκε και δεν αποχώρησε, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στους «Πειρατές της Καραϊβικής». Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δίκης με την Άμπερ Χερντ, ο εξεταστής Ben Rottenborn, του είπε: «Αν η Disney ερχόταν σε εσάς με 300 εκατομμύρια δολάρια και ένα εκατομμύριο αλπακά, τίποτα σε αυτή τη γη δεν θα σας έκανε να επιστρέψετε και να δουλέψετε με την Disney σε μια ταινία Πειρατές της Καραϊβικής. Σωστά;», με τον ηθοποιό να απαντά «Σωστά».

Johnny Depp says that not even for 300 million will he work with Disney again pic.twitter.com/Bu45s3Lt3C

— I_see_the_black_sun (@Iseetheblacksun) May 6, 2022