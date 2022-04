Μάργκοτ Ρόμπι – Barbie: Στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία

Η πρώτη φωτογραφία της Μάργκοτ Ρόμπι ως Barbie δόθηκε στη δημοσιότητα. Η ηθοποιός που θα υποδυθεί τη διάσημη «κούκλα» στη live-action ταινία της Warner Bros. και της Mattel, ήταν μάλλον η πιο ιδανική επιλογή για τον ρόλο και το στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε, το επιβεβαιώνει. Μετά την αποχώρηση της Έιμι Σούμερ το 2016 από το πρότζεκτ, λόγω διαφωνιών που προέκυψαν στο δημιουργικό κομμάτι, υποψήφια να υποδυθεί την Barbie ήταν η Αν Χάθαγουεϊ. Όπως όλα δείχνουν όμως, η Μάργκοτ Ρόμπι ήταν η καλύτερη επιλογή. Άλλωστε, η ομοιότητά της με την αγαπημένη κούκλα των παιδικών μας χρόνων είναι εμφανής. Η ηθοποιός έχει αναλάβει από κοινού με τον σύζυγό της, Τομ Άκερλεϊ την παραγωγή της ταινίας.

Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν, για το πρότζεκτ: «Αυτός ο ρόλος, καθώς και η παραγωγή της ταινίας, είναι τεράστια τιμή για εμένα. Θεωρώ ότι θα επηρεάσει θετικά, όχι μόνο τα παιδιά, αλλά το κοινό σε όλο τον κόσμο». «Υπάρχουν πολλές νοσταλγικές αναφορές, αλλά και διάφοροι συναρπαστικοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς αυτόν τον ρόλο.

Everything We Know About Margot Robbie’s ‘Barbie’ Movie https://t.co/Z7Jk7Vfp1r — Variety (@Variety) March 18, 2022

Margot Robbie says her goal with the upcoming live-action #Barbie movie is to subvert expectations and still “truly honor the IP and the fan base”: “If we can do all that and provoke a thoughtful conversation, then we're really firing on all cylinders.” (https://t.co/7bWJ4k9k9l) pic.twitter.com/lngGbqmRnD — Film Updates (@FilmUpdates) December 18, 2020

Ο κόσμος ακούει Barbie και φτιάχνει μια εικόνα στο μυαλό του για το πώς μπορεί να είναι η ταινία, όταν όμως ακούει ότι την σκηνοθετεί η Γκρέτα Γκέργουιγκ, συνειδητοποιεί ότι μάλλον δεν έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται», είχε αναφέρει. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει η Γκρέτα Γκέργουιγκ. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν και ως κυκλοφορία κυκλοφορίας έχει οριστεί η 21η Ιουλίου του 2023.