Τζακ Νίκολσον: Το αλλοπαρμένο βλέμμα, σύμβολο της κινηματογραφικής τρέλας

Το αλλοπαρμένο του βλέμμα αποτελεί από μόνο του σύμβολο της κινηματογραφικής τρέλας. Δημιούργησε μια ολόκληρη σχολή, ένα καλούπι στο οποίο πάτησαν γενιές και γενιές ηθοποιών, χωρίς να φτάσουν ποτέ το πρωτότυπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ματιά του ήταν το χάρισμά του, η περιουσία του που προσπαθούσε να μη σκορπάει άσκοπα -ίσως γι’ αυτό και την έκρυβε πίσω από τα μαύρα γυαλιά, σήμα κατατεθέν του ηθοποιού. Ο Τζακ Νίκολσον, ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής του, κατά πολλούς ο σημαντικότερος, έχει καταφέρει να ακροβατεί στα ανθρώπινα όρια με το μοναδικό ευφυές υποκριτικό ταλέντο του, προκαλώντας σεισμούς συναισθημάτων, ελκύοντας το κοινό άμα τη εμφανίσει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι σπουδαίοι ρόλοι του είναι αντιηρωικοί, στην απέναντι πλευρά του «αμερικάνικου ονείρου», της ασφάλειας, του συμβατικού σταρ. Άλλωστε και ο αντικομφορμιστικός χαρακτήρας του δεν ταίριαζε με όλα αυτά, παρότι δεν είχε πρόβλημα με το σταριλίκι.

Ο Τζακ Νίκολσον ήταν ένας τυχερός ηθοποιός, καθώς στα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο μαθήτεψε δίπλα στον περίφημο «Πάπα» των b’movies Ρότζερ Κόρμαν, πήρε το μνημειώδη ρόλο του μέθυσου δικηγόρου Τζορτζ Χάνσον, στην καλτ ταινία του Ντένις Χόπερ «Ξένοιαστος Καβαλάρης», και μέσα σε μια πενταετία είχε συναντηθεί με χαρακτήρες που θα μείνουν ανεξίτηλοι στη μνήμη όλων των σινεφίλ, με κορυφαίους φυσικά εκείνους στις αριστουργηματικές ταινίες «Chinatown» και «Στη Φωλιά του Κούκου», με την οποία κέρδισε και το πρώτο του Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου.

Jack Nicholson impropvised much of the "I've got a rat problem" scene in THE DEPARTED. Leonardo DiCaprio later called it one of the highlights of his career. pic.twitter.com/MYXDHGlfqd

— All The Right Movies (@ATRightMovies) April 14, 2022