Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ αρραβώνας: Επισημοποίησαν (ξανά) τον έρωτά τους!

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ αρραβωνιάστηκαν ξανά. Η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον αρραβώνα της σε ένα σύντομο βίντεο του ενημερωτικού δελτίου θαυμαστών της, το On The Jlo, στο οποίο κοιτάζει με λατρεία ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι σε πράσινη απόχρωση. «Είσαι τέλειο» λέει η Λόπεζ στο βίντεο. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε προαναγγείλει, μια «συναρπαστική και ιδιαίτερη» ανακοίνωση στο Facebook νωρίτερα χθες. Την ίδια ώρα, πηγές κοντά στην Λόπεζ αναφέρουν πως το βίντεο, είναι στην πραγματικότητα, ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Μπεν Άφλεκ.

this picture of jennifer lopez & ben affleck ✨🤍 pic.twitter.com/2i4KmHKcIT — a 💚💍 (@jennyxblock) April 6, 2022

Οι φήμες για τον αρραβώνα της 52χρονης Τζένιφερ Λόπεζ και του 49χρονου Μπεν Άφλεκ είχαν φουντώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν φωτογραφήθηκε να φορά ένα μονόπετρο , ενώ ψώνιζε με την 14χρονη κόρη της στο Λος Άντζελες. Πρόσφατα, άτομα κοντά στον Μπεν Άφλεκ είπαν στο Page Six πως δε θα ξαφνιάζονταν εάν της έκανε πρόταση γάμου ξανά. Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2002 και γρήγορα πήρε το παρατσούκλι «Μπένιφερ» από τους θαυμαστές και τα μέσα ενημέρωσης. Οι δυο τους δε δίσταζαν τότε να δείξουν την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον. Τον Νοέμβριο εκείνου του έτους, ο Μπεν Άφλεκ έκανε πρόταση γάμου στην Τζένιφερ Λόπεζ με ένα ροζ διαμαντένιο μονόπετρο 6,1 καρατίων, αξίας 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Jennifer Lopez and Ben Affleck are engaged again. 🥂♥️ DETAILS: https://t.co/e8ETBoQLLZ pic.twitter.com/3oqkTGmULY — Complex (@Complex) April 9, 2022

Γιατί χώρισαν τότε

Δυστυχώς, όμως η τεράστια προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης οδήγησε το ζευγάρι στην αναβολή και τελικά στην ακύρωση του γάμου τους, το 2003. «Λόγω της υπερβολικής προσοχής των μέσων ενημέρωσης γύρω από τον γάμο μας, αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ημερομηνία», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωση. «Όταν φτάσαμε στο σημείο να σκεφτόμαστε σοβαρά να προσλάβουμε τρεις διαφορετικές νύφες – δόλωμα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, συνειδητοποιήσαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

So Uhm Bennifer is engaged I’m gagging I’m so happy for them 😭😭 @JLo congrats on that beautiful ring pic.twitter.com/5U5xSXxXmr — eli ✧⋆˚🧚🏽‍♂️ (@ElixExotic) April 9, 2022

I love and miss you Bennifer 😘❤❤ @JLo @BenAffleck pic.twitter.com/ScRAsqpx66 — 💍Zineb.jlover_4_ever 💚💍💚 (@z_jlover4ever) April 5, 2022

✨ jennifer lopez & ben affleck are the most beautiful couple to ever walk this world ✨ pic.twitter.com/wh6OSILjr3 — a 💚💍 (@jennyxblock) April 8, 2022

Η δήλωση συνέχισε: «Αρχίσαμε να νιώθουμε ότι το πνεύμα αυτής της πιο ευτυχισμένης ημέρας της ζωής μας θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Νιώσαμε ότι αυτή που θα έπρεπε να ήταν μια χαρούμενη και ιερή μέρα θα μπορούσε να μην είναι όπως την είχαμε ονειρευτεί». Τελικά, η Τζένιφερ Λόπεζ ανακοίνωσε τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ στις αρχές του 2004 και παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το ζευγάρι απέκτησε τα δίδυμα Μαξ και Εμ το 2008.

Εν τω μεταξύ, ο Μπεν Άφλεκ έγινε ζευγάρι με την Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία παντρεύτηκε το 2005 και απέκτησαν τρία παιδιά: τις κόρες Βάιολετ και Σεραφίνα και τον γιο Σάμιουελ. Και οι δύο γάμοι κατέληξαν σε διαζύγιο, με την Λόπεζ να γίνεται ζευγάρι με τον Άλεξ Ροντρίγκεζ το 2017. Από την πλευρά του, ο Μπεν Άφλεκ βγήκε με πολλές γυναίκες, με την τελευταία εξ αυτών την Άνα ντε Άρμας μέχρι τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2021.

CONGRATS @JLo !!!#Bennifer pic.twitter.com/zzEbNgHoGu — Bella 🌸🧸 aka The Cha Cha Real Smooth stan 🇨🇵 (@Sodakotabella2) April 9, 2022

Λίγο μετά τον χωρισμό της Τζένιφερ Λόπεζ από τον Ροντρίγκεζ, τα ξαναβρήκε με τον Μπεν Άφλεκ. «Δεν νομίζω ότι ξαφνιάστηκε κανείς περισσότερο από εμάς» παραδέχτηκε η Τζένιφερ Λόπεζ τον Φεβρουάριο. «Δεν θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Είναι υπέροχο».