Μπρους Γουίλις αφασία: Τέλος η υποκριτική λόγω υγείας

Αποσύρεται από την υποκριτική ο δημοφιλής ηθοποιός Μπρους Γουίλις καθώς όπως έγινε γνωστό διαγνώστηκε με αφασία. «Aντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές του ικανότητες. Ως αποτέλεσμα αυτού και με πολλή προσοχή, ο Μπρους απομακρύνεται από την καριέρα που σήμαινε τόσα πολλά για αυτόν» αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειας του 67χρονου Αμερικανού ηθοποιού που αναρτήθηκε στα social media. «Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας και είμαστε τόσο ευγνώμονες για τη συνεχή αγάπη, τη συμπόνια και την υποστήριξή σας. Όπως λέει πάντα ο Μπρους, ”Ζήσ’ το” και μαζί σκοπεύουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανάρτηση της Ντέμι Μουρ:

Λίγα λόγια

Η καριέρα του ξεκίνησε στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1980, κυρίως ως Ντέιβιντ Άντισον στην τηλεοπτική σειρά Moonlighting (1985-1989). Έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Τζον ΜακΚλέιν στην ταινία Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Ο θάνατος σου πάει πολύ (1992), Pulp Fiction (1994), Color of Night (1994), Nobody’s Fool (1994), Οι Δώδεκα Πίθηκοι (1995), Το Πέμπτο Στοιχείο (1997), Αρμαγεδδών (1998), Η Έκτη Αίσθηση (1999), Άφθαρτος (2000), Αμαρτωλή Πόλη (2005), Lucky Number Slevin (2006), Red (2010), Moonrise Kingdom (2012), Οι Αναλώσιμοι 2 (2012), Looper (2012). Ο ηθοποιός έχει επίσης δώσει τη φωνή του σε ταινίες όπως Κοίτα ποιος μιλάει (1989), Beavis and Butt-Head Do America (1996), Rugrats Go Wild (2003) και Over the Hedge (2006).

Ο Γουίλις παντρεύτηκε την ηθοποιό Ντέμι Μουρ το 1987 και έχουν αποκτήσει τρεις κόρες προτού πάρουν διαζύγιο το 2000. Από το 2009 είναι παντρεμένος με το μοντέλο Έμα Χέμινγκ με την οποία έχει αποκτήσει δυο κόρες.