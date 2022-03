Λαβρόφ πτήση: Μυστήριο με το αεροπλάνο του Ρώσου ΥΠΕΞ

Άλυτος γρίφος παραμένει μέχρι στιγμής ο λόγος για τον οποίο το αεροσκάφος που μετέφερε τον Σεργκέι Λαβρόφ στο Πεκίνο έκανε αναστροφή και γύρισε στη Μόσχα. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Bild», ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είχε αναχωρήσει τη νύχτα από τη Μόσχα προκειμένου να μεταβεί στην πρωτεύουσα του μεγάλου συμμάχου της χώρας του, την Κίνα, αλλά μεσούσης της πτήσης και ενώ το αεροσκάφος είχε διανύσει περίπου το ήμισυ της απόστασης, ξαφνικά άλλαξε πορεία πάνω από το Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας και αντί να κατευθυνθεί προς την Κίνα διάνυσε τα 2.800 χιλιόμετρα μέχρι το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας.

«Κι ο κόσμος προσπαθεί να μαντέψει: Δεν ήθελε να δεχθεί το Πεκίνο τον υπουργό Εξωτερικών του Πούτιν, ή τον κάλεσε ο τελευταίος πίσω στη Μόσχα λόγω της εκρηκτικής κατάστασης;», διερωτάται η γερμανική εφημερίδα σημειώνοντας ότι λίγες ώρες νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος είχε ανακοινώσει σε μια αντιδυτική ομιλία του ότι θα συνεχίσει «μέχρι τέλους» στην Ουκρανία καταγγέλλοντας τη Δύση ότι θέλει να γονατίσει και να εξαλείψει τη χώρα του, ενώ ακολούθησε η δέσμευση του Τζο Μπάιντεν για παράδοση τεράστιων φορτίων όπλων και εξοπλισμού στην Ουκρανία αξίας σχεδόν ενός δις. δολαρίων.

A strange flight took place today by a I-96 which was suspected to carry Lavrov. On an apparent routing into China, it flew an approach to Novosibirsk airport, did a touch and go and flew back to Moscow. From an aviation standpoint, there's no obvious reason for a t&g here. pic.twitter.com/DRMSkFuChO

— ArmchairResident (@armchairrsdt) March 16, 2022