Έλον Μασκ χωρισμός: Η Grimes τον άφησε για μια τρανς ακτιβίστρια

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία της συνέντευξής της στο Vanity Fair, η Grimes ανακοίνωσε πως χώρισε ξανά με τον Έλον Μασκ. Η τραγουδίστρια παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο περιοδικό και μάλιστα, τότε ανακοίνωσε και τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της με τον επιχειρηματία, αλλά και την επανασύνδεσή τους. Ένα της νέο tweet όμως, αλλάζει τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, η εκκεντρική καλλιτέχνιδα έγραψε: «Εγώ και ο E έχουμε χωρίσει από όταν δημιουργήθηκε αυτό το άρθρο, όμως είναι ο καλύτερός μου φίλος, ο έρωτας της ζωή μου και η ζωή μου και η τέχνη μου είναι αφιερωμένες τώρα στην αποστολή του. Νομίζω ο Devin πάντως έγραψε αυτό το κομμάτι της ιστορίας πολύ καλά».

Την ίδια στιγμή όμως, μία νέα σχέση της τραγουδίστριας έκανε το Twitter να «παραληρήσει». Εκεί που κανείς δεν το περίμενε, ξαφνικά τα δημοσιεύματα θέλουν την Grimes να έχει σοβαρή σχέση με την τρανς ακτιβίστρια Τσέλσι Μάνινγκ. Στο παρελθόν, η γυναίκα είχε προβλήματα με τον Νόμο. Συγκεκριμένα, είχε εκτίσει 7 χρόνια στη φυλακή, καθώς διέρρευσε 700.000 απόρρητα έγγραφα του αμερικανικού στρατού στον ιστότοπο WikiLeaks, αφού ολοκλήρωσε τη θητεία της στο Ιράκ.

Me and E have broken up *again* since the writing of this article haha, but he’s my best friend and the love of my life, and my life and art are forever dedicated to The Mission now, I think Devin wrote that part of the story rly well. Sique – peace out

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (⌛️,⏳) ᚷᚱᛁᛗᛖᛋ (@Grimezsz) March 10, 2022