Σκύλοι Ουκρανία: Η viral φωτογραφία του ουκρανικού ΥΠΕΞ

Εκτός από τους ανθρώπους και τα ζώα στην Ουκρανία γίνονται αποδέκτες των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν και έγινε η εισβολή, έχουμε δει πλήθος Ουκρανών να φυδαγεύονται σε καταφύγια ή να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Πολλοί από αυτούς κρατούν στις αγκαλιές τους τα παιδιά τους, ενώ άλλοι φροντίζουν να πάρουν και τα κατοικίδιά τους.

A man is trying to help his paralyzed by fear dog which refuses to go further after shelling.

📍Irpin@yamphoto pic.twitter.com/zSd61f8i16

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 16, 2022