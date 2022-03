Αζόφ τάγμα – Ουκρανία: Οι ακροδεξιοί που βρίσκονται στο στόχαστρο των Τσετσένων

Πριν μέρες ανέβηκε στο Twitter ένα βίντεο με τους μαχητές του Τάγματος του Αζόφ να επικαλύπτουν τις σφαίρες τους με λαρδί. Θα τις χρησιμοποιούσαν εναντίον των Μουσουλμάνων Τσετσένων – συμμάχων της Ρωσίας – που αναπτύσσονται στην Ουκρανία, έτσι ώστε αυτοί που ασπαζονται την μουσουλμανική θρησκεία να… μην μπορουν να φτάσουν στο παράδεισο. Ως γνωστόν οι μουσουλμάνοι δεν επιτρέπεται να τρώνε χοιρινό. Οι μαχητές του Τάγματος συμμετείχαν επίσης στην εκπαίδευση αμάχων μέσω στρατιωτικών ασκήσεων εν όψει της εισβολής της Ρωσίας.

Καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται και αγριεύει, το ουκρανικό ακροδεξιό στρατιωτικό Σύνταγμα-πλέον- βρέθηκε και πάλι στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε την παρουσία του Τάγματος στον ουκρανικό στρατό ως έναν από τους λόγους για την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης για την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας».

Πρόκειται για μια ακροδεξιά, εθελοντική στρατιωτική μονάδα πεζικού, της οποίας τα μέλη -που υπολογίζονται σε 900- είναι υπερεθνικιστές και κατηγορούνται πως ασπάζονται τα ναζιστικά «οράματα» περί υπεροχής της Άριας φυλής. Με έμβλημά του το Wolfsangel, το ρουνικό σύμβολο που χρησιμοποιήθηκε από διάφορες μονάδες των SS, το Τάγμα Αζόφ έγινε «διάσημο» για τις ωμότητές του ενάντια στους φιλορώσους αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας. Η μονάδα ιδρύθηκε αρχικά ως εθελοντική ομάδα τον Μάιο του 2014 από την υπερεθνικιστική συμμορία Patriot of Ukraine και την νεοναζιστική ομάδα SNA. Και οι δύο ομάδες μοιράζονταν τα ίδια ναζιστικά ιδεώδη και πραγματοποιούσαν άγριες επιθέσεις κατά μειονοτικών, μεταναστών, Ρομά και γενικότερα εναντίον όσων δεν ασπαζονταν τις απόψεις τους.

Ως τάγμα, η ομάδα πολέμησε στην πρώτη γραμμή κατά των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντόνετσκ. Λίγους μήνες μετά την ανακατάληψη του στρατηγικού λιμανιού της Μαριούπολης από τους, υποστηριζόμενους από τη Ρωσία, αυτονομιστές, η μονάδα ενσωματώθηκε επίσημα στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας στις 12 Νοεμβρίου 2014 και απέσπασε υψηλούς επαίνους από τον τότε Πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο. «Αυτοί είναι οι καλύτεροι πολεμιστές μας», είπε σε μια τελετή απονομής βραβείων το 2014. «Οι καλύτεροι εθελοντές μας».

The Azov Battalion has killed 14,000 Separatists since 2014. I don't feel sorry for a country that doesn't stand up for it's own citizens or tolerate opposing political views. Play stupid games, win stupid prizes. pic.twitter.com/dqGFL3VSv2

