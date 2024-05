Βραζιλία πλημμύρες – νεκροί: Δραματική η κατάσταση στη χώρα

Τις πληγές της από τις πλημμύρες συνεχίζει να μετρά η Βραζιλία καθώς σχεδόν 70.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ενώ υπάρχουν δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι. Ο απολογισμός των νεκρών από τις βροχοπτώσεις στη νοτιότερη πολιτεία της Βραζιλίας, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, αυξήθηκε σε 60, ενώ δεκάδες άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Το εύρος των καταστροφών είναι συγκλονιστικό: από κάποια σπίτια φαίνονται μόνο οι στέγες, κάτοικοι έχασαν τα πάντα σε λίγα λεπτά και το κέντρο του Πόρτο Αλέγκρε, της πρωτεύουσας της πολιτείας όπου ζουν 1,4 εκατ. άνθρωποι, εντελώς πλημμυρισμένο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η στάθμη των νερών του ποταμού Γκουαΐμπα που διαρρέει το Πόρτο Αλέγκρε έφτασε το επίπεδο ρεκόρ των 5,09 μέτρων, πολύ πάνω από το ιστορικό υψηλό των 4,76 μέτρων που είχε καταγραφεί στις πλημμύρες του 1941.

Οι πλημμύρες εξακολουθούν να εξαπλώνονται τόσο την πρωτεύουσα όσο και άλλες πόλεις με δραματικές συνέπειες. Εκτός από τους περίπου 70.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε περισσότερο από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχει διακοπεί η υδροδότηση, ενώ το εύρος των υλικών ζημιών προς το παρόν δεν έχει εκτιμηθεί, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Συνολικά ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τα ακραία φαινόμενα και τουλάχιστον 74 αγνοούνται. Οι βροχοπτώσεις περιορίστηκαν τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, αλλά ο καιρός αναμένεται να διατηρηθεί βροχερός τις επόμενες 24 με 36 ώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν τώρα και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Extreme flooding in Canoas, Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷

▪︎ 4 May 2024 ▪︎#floods #flooding #RioGrandedoSul #Canoas #Brazil pic.twitter.com/epN2pfXQOe

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) May 5, 2024