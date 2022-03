Καντίροφ – Έλον Μασκ: «Πόλεμος» στo Twitter

Με χλευαστικά σχόλια επιτέθηκε ο ηγέτης της Τσετσενίας και αφοσιωμένος σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ραμζάν Καντίροφ κατά του Έλον Μασκ. Το αφεντικό της Tesla είχε προκαλέσει τον Ρώσο πρόεδρο τη Δευτέρα σε μονομαχία για την Ουκρανία. «Το εννοώ απολύτως ειλικρινά», σημείωσε. Κι ο Καντίροφ έσπευσε να τον χλευάσει στο λογαριασμό του στο Telegram: «Έλον Μασκ, μια συμβουλή: Μην αναμετράς τη δύναμή σου με τον Πούτιν. Παίζετε σε δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες». Ο ισλαμιστής Καντίροφ υποστήριξε ότι ο Πούτιν θα εμφανιζόταν «αντιαθλητικός αν κατατροπώσει εσένα, έναν πολύ πιο αδύναμο αντίπαλο». Και συνεχίζοντας το παραλήρημά του σημείωσε:΅«Γι’ αυτό πρέπει να τονώσεις τους μυς σου, ώστε να μεταβληθείς από εκθηλυσμένη Ελόνα στον σκληρό Έλον που πρέπει να είσαι».

Μάλιστα ο Καντίροφ συνέχισε τις κοροϊδίες προσκαλώντας τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία να εκπαιδευτεί στη μάχη στην Τσεστενία αλλά και στη χρήση των όπλων με «τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες ειδικές δυνάμεις» της Ρωσίας, που «νίκησαν τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις το 2015 σαν να ήταν μηδαμινές».

Ο Μασκ από την πλευρά του αντέδρασε χαλαρά στο οργισμένο παραλήρημα του Τσετσένου συμμάχου του Πούτιν γράφοντας στο Twitter: «Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας, αλλά μια τόσο εξαίρετη εκπαίδευση θα μου έδινε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αν [ο Πούτιν] φοβάται τη μονομαχία, θα ξεκαθαρίσω ότι θα χρησιμοποιήσω μόνον το αριστερό μου χέρι και δεν είμαι αριστερόχειρας». Και λίγο αργότερα συνέχισε το τρολάρισμα αλλάζοντας το όνομά του στο προφίλ του στο Twitter σε Elona Musk.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.

If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.

Elona

— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022