Κίεβο πολυκατοικίες: Ανηλεείς βομβαρδισμοί, βίντεο από τις επιθέσεις

Υπό πολιορκία βρίσκεται το Κίεβο αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας με τους Ρώσους οι οποίοι αναγκαζόμενοι σε μία εκτός προγραμματισμού καθυστέρηση λόγω της αντίστασης των Ουκρανών, επιδίδονται σε τυφλούς βομβαρδισμούς ακόμη και πολυκατοικιών. Πλέον ο βομβαρδισμός της πρωτεύουσας του Κιέβου φαίνεται να γίνεται πιο συστηματικός και να πλησιάζει προς το κέντρο της πόλης, στοχεύοντας διαμερίσματα, έναν σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου και άλλους πολιτικούς χώρους χθες.

Σε ομιλία του τη νύχτα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι τα χτυπήματα έπληξαν τέσσερα πολυώροφα κτίρια και σκότωσαν δεκάδες. Ωστόσο, ανώτατος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενώ οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσουν το Κίεβο οι χερσαίες τους δυνάμεις έχουν σημειώσει ελάχιστη έως καθόλου πρόοδο στη χώρα.

There were at least two Russian strikes in Kyiv this morning. https://t.co/k3NhZMOQve pic.twitter.com/JIBpEYK9Fv

— Rob Lee (@RALee85) March 16, 2022