Ουκρανία πόλεμος: Οι Pink Floyd αφαιρούν ηχογραφήσεις από πλατφόρμες σε Ρωσία και Λευκορωσία

Το διάσημο βρετανικό ροκ συγκρότημα Pink Floyd ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι αφαιρεί όλες τις ηχογραφήσεις του από μουσικές πλατφόρμες στη Ρωσία και στη Λευκορωσία, σε ένδειξη αποδοκιμασίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Για να σταθούμε δίπλα στον υπόλοιπο κόσμο καταδικάζοντας σθεναρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τα έργα των Pink Floyd από το 1987 και μετά, καθώς και όλες οι σόλο ηχογραφήσεις του Ντέιβιντ Γκίλμουρ αφαιρούνται από όλους τους παρόχους ψηφιακής μουσικής στη Ρωσία και στη Λευκορωσία από σήμερα», αναφέρει η ανακοίνωση του συγκροτήματος.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u

— Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022