Άμαχοι νεκροί στην Ουκρανία: Συγκλονίζει ο πατέρας που έχασε γυναίκα και παιδιά

Έφτανε μόνο μι στιγμή για να τα χάσει όλα… Η σύζυγος και τα δύο παιδιά του Σέρχιι Περεμπιίνις σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς την περασμένη Κυριακή στο Ιρπίν, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πόλη εν μέσω μιας… εκεχειρίας. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πατέρας μοιράστηκε με ανάρτηση στο Facebook φωτογραφίες της συζύγου του, Τατιάνα, και των δύο παιδιών τους, της 9χρονης Αλίζ και του 18χρονου Νικίτα. «Συγγνώμη, δεν σας προστάτεψα» έγραφε στην ανάρτησή του ο Σέρχιι. Η Τατιάνα Περεμπιίνις, λογίστρια στο επάγγελμα, σκοτώθηκε μαζί με την κόρη της και τον γιο της όταν τους γάζωσε το ρωσικό πυροβολικό κατά την απόπειρά τους να φύγουν από το Ιρπίν στις 6 Μαρτίου. Στο τραγικό συμβάν σκοτώθηκε και ένα από τα δύο πολυαγαπημένα σκυλάκια της οικογένειας.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας πριν από τέσσερα χρόνια από το Ντονέτσκ, θέλοντας να αφήσουν πίσω τους τις εντάσεις με τους αυτονομιστές. Στο Ιρπίν σχεδίαζαν να ανακαινίσουν το σπίτι τους και να μεγαλώσουν ήρεμα τα παιδιά τους, σε ένα σωστό περιβάλλον. «Μου τους πήρε όλους. Η Τάνια δεν τα κατάφερε. Πρέπει να σας δω μια τελευταία φορά. Συγγνωμη, δεν σας προστάτεψα», έγραψε στο Facebook ο τραγικός πατέρας.

Η Ιρίνα Νεβάντα, φίλη της Τατιάνα Περεμπιίνις, απέτισε φόρο τιμής στην οικογένεια, γράφοντας στα social media: «Η φίλη μας… τα παιδιά της… ο Νικίτα και η Αλίζ, νονοί της Πολινότσκα μου, καλύφθηκαν από πυρά όλμων, προσπαθώντας να φύγουν από το Ιρπίν μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου. Η Τάνια δεν τολμούσε να ξεμυτίσει τόσο καιρό από το σπίτι της, επειδή οι γονείς της είναι άρρωστοι. Ο πατέρας της είναι καρδιολόγος και η μητέρα της είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και πάσχει από Αλτσχάιμερ… Η Τάνια ήταν η τελευταία τους ελπίδα, το τελευταίο τους στήριγμα. Τι θα απογίνουν;».

«Δεν έχω λόγια να εκφράσω τι νιώθω. Τα χέρια μου τρέμουν από θυμό και τρέχουν δάκρυα από τα μάτια του. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τίποτα!» συμπλήρωσε η φίλη της αδικοχαμένης γυναίκας στην ανάρτησή της. Τα σοκαριστικά πλάνα και οι φωτογραφίες από το Ιρπίν την προηγούμενη Κυριακή επιβεβαίωσαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου άνδρες, γυναίκες και παιδιά επιχειρούσαν να διαφύγουν από τα περίχωρα του Κιέβου, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των Ρώσων. Μία από τις εικόνες έδειχνε την κυρία Περεμπιίνις και τα δύο παιδιά της νεκρά στο πεζοδρόμιο, με βαλίτσες δίπλα τους.

