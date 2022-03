Κυρώσεις Ρωσία: Η φωτογραφία “γροθιά” του Ντόναλντ Τουσκ

Με μια φωτογραφία-γροθιά, μιας μικρής Ουκρανής, ο Ντόναλντ Τουσκ απάντησε στους επικριτές των κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία. Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανήρτησε μια εικόνα με ένα μικρό κορίτσι από την Ουκρανία, με κοτσίδες δεμένες με κορδέλες στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, που κρατάει όπλο και στο στόμα έχει ένα γλειφιτζούρι. «Απλώς μην της πείτε, παρακαλώ, ότι οι αυστηρότερες κυρώσεις θα ήταν πολύ ακριβές για την Ευρώπη!», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ντόναλντ Τουσκ.

Just don’t tell her please that tougher sanctions would be too expensive for Europe! pic.twitter.com/dJUGPMzPZX

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τουσκ, μία ημέρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε στραφεί κατά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που αντιτίθενται στις σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

In this war everything is real: Putin’s madness and cruelty, Ukrainian victims, bombs falling on Kyiv. Only your sanctions are pretended. Those EU government’s, which blocked tough decisions (i.a. Germany, Hungary, Italy) have disgraced themselves.

— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) February 25, 2022