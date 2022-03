Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Μπαράζ βομβαρδισμών στο Μικολάιβ

Κόλαση το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί προερχόμενοι από τα βορειοανατολικά, έπληξαν κατοικημένες περιοχές.

Την εξέλιξη αυτή στη μεγάλη πόλη – λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας επιβεβαίωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ, ενώ κάτοικοι ανέβασαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για καταστροφές σε καταστήματα, αυτοκίνητα και σε διαμερίσματα.

Παράλληλα, ανέφεραν πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε εμώ δεν καταγράφηκαν, για την ώρα, απώλειες αμάχων.

Δείτε τα βίντεο

Mykolaiv:

1- Moscow killers arrange hell in the city. There were explosions all over the city.

According to the head of the Mykolayiv military administration Vitaliy Kim, the occupiers are chaotically chasing civilian objects and residential neighborhoods. pic.twitter.com/IVNmqtoXGB

— Alan Abdo (@AlanAbdo13) March 11, 2022