Ρωσική βόμβα – Ουκρανία: Ένα τρομακτικό στιγμιότυπο

Φωτογραφία που απεικονίζει μια ρωσική βόμβα… 500 κιλών, η οποία ευτυχώς δεν εξερράγη δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, η εν λόγω βόμβα έπεσε σε κτίριο κατοικιών.

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2022