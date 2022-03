Γάμος στον πόλεμο – Ουκρανία: Η αγάπη, μέσα στο μακελειό

Την ώρα που ο πόλεμος ρημάζει την πατρίδα τους ένα ζευγάρι εφέδρων στην Ουκρανία αποφάσισαν να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης στο μέτωπο. Φορώντας στολές παραλλαγής η Λέσια Ιβασένκο -Φιλιμόνοβα και ο Βαλέριι Φιλιμόνοφ παντρεύτηκαν χθες σε φυλάκιο ελέγχου στο Κίεβο περιστοιχισμένοι από συναδέλφους τους, που κράδαιναν όπλα και χειροβομβίδες και δημοσιογράφους με αλεξίσφαιρα γιλέκα. Παρών στην τελετή και ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο: «Έχουν κάνει πολιτικό γάμο εδώ και πολύ καιρό και τώρα αποφάσισαν να κάνουν και θρησκευτικό», είπε ο Κλίτσκο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκινητική γαμήλια τελετή έγινε σε φυλάκιο στην άκρη πολυσύχναστου δρόμου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ενώ συνεχίζεται η ρωσική εισβολή. Η νύφη φορούσε πέπλο με την παραλλαγή της, ο γαμπρός ένα κράνος και αμφότεροι δύο κίτρινα περιβραχιόνια, ένδειξη ότι είναι μέλη των Χερσαίων Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Φωτογραφίες και βίντεο ανήρτησε στο Διαδίκτυο και ο απεσταλμένος της γερμανικής εφημερίδας Bild, Πάουλ Ροντσχάιμερ: «Αυτό το ζευγάρι, η Λέσια κι ο Βαλέριι παντρεύτηκαν δίπλα στο μέτωπο του πολέμου στο Κίεβο. Βρίσκονται με τις δυνάμεις άμυνας της Ουκρανίας», έγραψε ο δημοσιογράφος. Είχαν να ιδωθούν από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου και εντάχθηκαν στο σώμα των εφέδρων της Ουκρανίας «επειδή εδώ βρίσκονται όλα όσα αγαπούμε και πρέπει να τα υπερασπιστούμε», όπως είπε η νύφη. «Δεν σκοπεύουμε να τα παραδώσουμε στον εχθρό».

Το ζευγάρι είπε ότι «οι δύσκολες συνθήκες που βιώνει η Ουκρανία» τους έκαναν να ξανασκεφτούν τη στάση τους με τη νύφη να λέει «πρέπει να παίρνουμε όσα περισσότερα μπορούμε από τη ζωή». Στην παραδοσιακή ορθόδοξη γαμήλια τελετή αντί για στέφανα στα κεφάλια τους τοποθετήθηκαν κράνη, ενώ η 18χρονη κόρη των νεόνυμφων, Ρουσλάνα, παρακολουθούσε συγκινημένη τους γονείς της να ενώνονται με τα δεσμά του γάμου μέσω βιντεοκλήσης.

Donning military uniforms instead of a wedding dress and tuxedo, these Ukrainian reservists tied the knot at a Kyiv checkpoint. pic.twitter.com/vlcM1xhHEN

«Είναι δύσκολο να μιλάμε για άνευ όρων ευτυχία υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά σίγουρα έχει ανέβει το ηθικό μας», είπε η νύφη. Όταν το ζευγάρι αντάλλαξε το πρώτο του φιλί ως νιόπαντροι οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε πατριωτικά συνθήματα. «Δόξα στην οικογένεια, δόξα στην Ουκρανία!», βροντοφώναξαν. «Δόξα στους ήρωες, δόξα στο έθνος! Θάνατος στους εχθρούς. Ζήτω η Ουκρανία!». Τα συγκινητικά στιγμιότυπα – έντονο το κοντράστ με τις εικόνες φρίκης που καταφθάνουν από την Ουκρανία – έκαναν το γύρο του Διαδικτύου. «Μου θυμίζει την ταινία του Τιτανικού… το πλοίο βουλιάζει, αλλά η ορχήστρα παίζει μουσική για να ενθαρρύνει τον κόσμο να μην πανικοβληθεί… Πολύ θάρρος, πολλή δύναμη #Ουκρανία, περισσότερη δύναμη και αγάπη σε όλους σας», έγραψε ένας χρήστης.

«Εύχομαι ειλικρινά να κάνουν μια όμορφη οικογένεια κι ο πόλεμος να αποτελέσει απλώς μια κακή ανάμνηση στις ζωές τους», ευχήθηκε ένας άλλος. «Ραγίζει καρδιές… να βλέπεις τόση αγάπη στη μέση ενός ΜΑΚΕΛΕΙΟΥ… Εκείνη σίγουρα δεν θα είχε φανταστεί ότι μια στολή παραλλαγής θα ήταν το νυφικό της», σχολίασε ένας τρίτος χρήστης. Το κλιπ έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 εκατ. επισκέψεις αφότου αναρτήθηκε στο Twitter.

🇺🇦 Soldiers Lesya and Valeriy of the 112 Brigade of the Territorial Defense were married today.https://t.co/zqGmwpAtmt

May they live long and prosperous lives.

🙏 Thankful for their bravery and their service.

Glory to #Ukraine️ 🌻#DemVoice1 #ONEV1 Z21 #wtpBLUE pic.twitter.com/Dte2WaVC1W

— Carmen Goodwin, PhD😷☕🌶 💛🇺🇦 🚫[email protected] (@TCRG2012) March 6, 2022